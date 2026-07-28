Datos de la CREE no prueban que la factura eléctrica subiera más de 25% durante la gestión de Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el monto de la factura de energía eléctrica aumentó más de un 25% durante el gobierno de Nasry Asfura. “La energía (eléctrica) ha aumentado en más de un 25% la factura”, afirmó (a partir del 45:58).

Sin embargo, es inexacto: los datos revisados por LA PRENSA Verifica no respaldan esa afirmación. Para comprobarla, se comparó la tarifa promedio del kilovatio-hora (kWh), que representa el precio de la energía eléctrica consumida por los usuarios. Los registros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) muestran que la tarifa pasó de 4.8136 lempiras por kWh al cierre del gobierno de Xiomara Castro a 5.9822 lempiras por kWh para el trimestre de julio a septiembre de 2026. La variación equivale a un aumento de 24.27%, por lo que el incremento no supera el 25% señalado por la excandidata presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Moncada surgieron después de que el Congreso Nacional retomara los consensos para continuar el debate pendiente sobre las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. La iniciativa busca modificar el funcionamiento del sector energético. Según el oficialismo, las reformas responden a la crisis financiera que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). No obstante, la discusión continúa estancada por la falta de acuerdos entre las bancadas políticas. La propuesta avanzó en dos debates legislativos, pero permanece detenida antes de su aprobación final, debido a que los partidos no han alcanzado consensos sobre los cambios planteados. La Junta Directiva del Congreso Nacional ha señalado que necesita recibir contrapropuestas de las diferentes fuerzas políticas para modificar el dictamen y alcanzar la mayoría simple de 65 votos. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Moncada sobre su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta verificación.

Menos del 25%