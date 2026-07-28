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Defensa no dijo que el vuelo privado en el que regresó JOH fue financiado con donaciones

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La Secretaría de Defensa no ha publicado comunicados ni declaraciones en las que asegure que el vuelo privado del expresidente Juan Orlando Hernández fue financiado con “donaciones nacionales e internacionales”, como afirma una publicación viral

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 16:21 -
  • Esperanza Ochoa
Defensa no dijo que el vuelo privado en el que regresó JOH fue financiado con donaciones

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Imagen: EFE

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a la Secretaría de Defensa una declaración sobre el vuelo privado en el que el expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el 26 de julio.

Según el contenido viral, la institución habría afirmado que el viaje fue financiado con “donaciones nacionales e internacionales”.

La afirmación es falsa. No se encontró registro de que la Secretaría de Defensa haya emitido esa declaración en sus canales oficiales ni expresado públicamente por alguno de sus funcionarios.

“¿QUIÉN PAGÓ EL JET DE JOH? Defensa asegura que: "Es una donación de amigos nacionales y extranjeros", dice textualmente la descripción de una entrada difundida en Facebook desde el 27 de julio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 28 de julio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 28 de julio de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

La desinformación comenzó a circular después del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien arribó al país el 26 de julio de 2026.

Hernández volvió luego de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Tras su llegada, en redes sociales se difundieron varias teorías sobre el traslado aéreo del exmandatario, entre ellas afirmaciones acerca de quién habría financiado el vuelo privado.

El regreso de Hernández también estaría relacionado con su comparecencia ante la justicia hondureña por el caso Pandora II, en el que enfrenta un proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La audiencia está programada para el 3 de agosto de 2026.

No hay registros

Búsquedas en Google con las palabras clave “Secretaría de Defensa + JOH + vuelo privado” y otras combinaciones relacionadas con la publicación viral no arrojaron resultados en medios de comunicación, entrevistas, archivos periodísticos ni registros oficiales que respaldaran la declaración atribuida a la Secretaría de Defensa.

También se revisaron las cuentas oficiales de la institución en Facebook, Instagram, X, TikTok. En esos perfiles no se encontraron publicaciones, comunicados, transmisiones ni videos en los que se afirmara que el vuelo privado en el que viajó Juan Orlando Hernández fue financiado con “donaciones nacionales e internacionales”.

La revisión del sitio web de la Secretaría de Defensa Nacional tampoco permitió localizar comunicados u otros registros oficiales que respaldaran la afirmación atribuida a la institución.

Estos resultados muestran que, hasta la fecha de la verificación, no existe evidencia pública que sustente la atribución difundida en redes sociales.

En conclusión, es falso que la Secretaría de Defensa Nacional haya afirmado que el vuelo privado en el que viajó el expresidente Juan Orlando Hernández fue financiado con “donaciones nacionales e internacionales”.

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Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

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VERDAD A MEDIAS

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SIN EVIDENCIA

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