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Esta foto de Nasralla y Manuel Zelaya abrazándose no es un acercamiento político de 2026, sino de 2019

Engañoso

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Una fotografía de Manuel Zelaya y Salvador Nasralla fue difundida como si correspondiera a un encuentro político reciente, pero la evidencia disponible demuestra que circula desde 2019

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 15:19 -
  • Esperanza Ochoa
Esta foto de Nasralla y Manuel Zelaya abrazándose no es un acercamiento político de 2026, sino de 2019

Manuel Zelaya Rosales junto a Salvador Nasralla, en una concentración política.

Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que muestra al coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, y al excandidato presidencial Salvador Nasralla abrazándose. La publicación asegura que la fotografía corresponde a un supuesto acercamiento político ocurrido en julio de 2026.

Sin embargo, la afirmación es engañosa. Aunque la fotografía es auténtica, no es reciente: existen registros de que circula en internet desde 2019.

“La foto del momento. Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla se encontraron en un acto público y protagonizaron este abrazo. ¿Crees que esto significa una nueva alianza política en Honduras?”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 28 de julio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 28 de julio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 28 de julio de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Manuel Zelaya y Salvador Nasralla ya habían conformado una alianza política en el pasado. En mayo de 2017, los partidos Libertad y Refundación (Libre), Anticorrupción (PAC) e Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) oficializaron la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con Nasralla como candidato presidencial y Zelaya como uno de los principales coordinadores del proyecto político. La coalición buscaba participar de manera conjunta en las elecciones generales de noviembre de ese año.

Tras los comicios de 2017, ambos dirigentes continuaron realizando actividades políticas conjuntas durante varios meses como parte de la alianza opositora.

Meses antes de las elecciones generales de 2021, Nasralla se incorporó a la fórmula presidencial de Xiomara Castro como uno de sus designados presidenciales. Castro ganó la Presidencia en noviembre de ese año.

Una vez iniciada la administración, Nasralla renunció al cargo de designado presidencial. Según sus declaraciones, tomó la decisión porque no se habrían cumplido los acuerdos políticos alcanzados previamente.

Fotografía de 2019

Una búsqueda inversa de la imagen con Google Lens permitió establecer que la fotografía no corresponde a un hecho reciente. El registro más antiguo localizado corresponde a una publicación realizada por el medio de comunicación Diario Roatán en 2019.

Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de Manuel Zelaya Rosales en X, Instagram, sin encontrar publicaciones ni fotografías recientes que documenten el supuesto encuentro o abrazo descrito en la publicación viral.

El mismo procedimiento se realizó en las cuentas oficiales de Salvador Nasralla en Facebook, X, Instagram, donde tampoco se localizaron publicaciones que evidencien un encuentro reciente con Zelaya Rosales.

En conclusión, la publicación es engañosa. Aunque la fotografía que muestra a Manuel Zelaya y Salvador Nasralla abrazándose es auténtica, no corresponde a un encuentro reciente, como se hace creer en redes sociales.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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