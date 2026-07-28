Renato Stabile: "JOH es la persona con mayor fortaleza mental que he conocido"

Renato Stabile, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández resaltó que aunque existieron fallas iniciales e injusticias en el caso de su defendido, al final "prevaleció el estado de derecho y la rectificación del sistema de justicia penal".
El profesional del derecho estadounidense acompañó al exmandatario hondureño a su regreso al país. "Estoy aquí hoy para cumplir una promesa. Una promesa que le hice a la familia Hernández de que solo vendría a Honduras si traía al Presidente conmigo. Hoy cumplo esa promesa", dijo ante cientos de hondureños que llegaron a darle la bienvenida al expresidente.
Hernández permaneció 4 años, 7 meses y cinco días en Estados Unidos afrontando un proceso legal del que salió bien librado, tras confirmarse un indulto total y la desestimación del caso por parte de la justicia de esa nación. Su abogado en ese proceso declaró sentirse orgulloso de estar al lado de un hombre inocente.
Stabile recalcó que el exgobernante es una persona que ha sido completamente exonerada. "Vi todas las pruebas —incluidas las que nunca se han hecho públicas— y sé que Juan Orlando Hernández es inocente, que su condena fue ilegal y que finalmente la justicia ha prevalecido", afirmó.
Un hombre de fe
El abogado estadounidense confesó que el proceso de Hernández no fue fácil.
Detalló que enfrentaron muchos obstáculos, sin embargo, nunca se rindieron.
Describió en esos días difíciles, en los que se sentó a solas con el presidente Hernández en una pequeña celda de la cárcel en Brooklyn, hablaban durante muchas horas.
"Hubo muchas ocasiones en las que el presidente Hernández era quien me animaba a mantenerme fuerte, a no perder la esperanza y a tener fe en que prevaleceríamos", dijo tras agregar "le agradezco por eso, por darme fuerzas y por creer en mí".
Recordó que cuando Juan Orlando estaba en la cárcel, muchas personas le preguntaba por el estado del exmandatario, y que su respuesta siempre era la misma: "Es la persona con mayor fortaleza mental que he conocido. Es inquebrantable. Y tiene una fe en Dios que nunca tambalea".
El sistema de EEUU funcionó
Para Stabile, el sistema judicial de su país funcionó. "Me alegra que el presidente Hernández regrese a Honduras. Aunque me decepcionó nuestro sistema legal por la forma en que fue tratado, también tenía confianza en nuestro sistema y me siento orgulloso de que, al final, el sistema funcionó y un hombre inocente fue puesto en libertad.
El letrado declaró adentro que entiende que todos puede tener diferencias y estar en total desacuerdo.
No obstante, destacó: "pero nunca debemos permitir que nuestras creencias políticas nos lleven a utilizar el sistema legal como un arma".
A criterio del profesional en derecho cuando se permite que la política influya en las decisiones, nubla el juicio de cualquiera y lo ciega ante la verdad.
"Por eso, animo al pueblo de Honduras, y animo al pueblo de los Estados Unidos, a dejar a un lado la política al tomar decisiones importantes sobre cómo usar el poder del sistema de justicia penal", expresó.
Finalmente auguró que la visita a Honduras en ocasión de acompañar al expresidente Hernández a su retorno al país no será la última.
"Por ahora, dejo al presidente Hernández aquí en su hogar y estoy muy feliz por él y por su familia. Lo extrañaré, pero sé que hemos construido una amistad que durará para siempre, así como mi vínculo con Honduras durará para siempre", acotó.