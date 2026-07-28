Renato Stabile: "JOH es la persona con mayor fortaleza mental que he conocido"

Tegucigalpa, Honduras

Renato Stabile, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández resaltó que aunque existieron fallas iniciales e injusticias en el caso de su defendido, al final "prevaleció el estado de derecho y la rectificación del sistema de justicia penal". El profesional del derecho estadounidense acompañó al exmandatario hondureño a su regreso al país. "Estoy aquí hoy para cumplir una promesa. Una promesa que le hice a la familia Hernández de que solo vendría a Honduras si traía al Presidente conmigo. Hoy cumplo esa promesa", dijo ante cientos de hondureños que llegaron a darle la bienvenida al expresidente.

Hernández permaneció 4 años, 7 meses y cinco días en Estados Unidos afrontando un proceso legal del que salió bien librado, tras confirmarse un indulto total y la desestimación del caso por parte de la justicia de esa nación. Su abogado en ese proceso declaró sentirse orgulloso de estar al lado de un hombre inocente. Stabile recalcó que el exgobernante es una persona que ha sido completamente exonerada. "Vi todas las pruebas —incluidas las que nunca se han hecho públicas— y sé que Juan Orlando Hernández es inocente, que su condena fue ilegal y que finalmente la justicia ha prevalecido", afirmó.

Un hombre de fe

El abogado estadounidense confesó que el proceso de Hernández no fue fácil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Detalló que enfrentaron muchos obstáculos, sin embargo, nunca se rindieron. Describió en esos días difíciles, en los que se sentó a solas con el presidente Hernández en una pequeña celda de la cárcel en Brooklyn, hablaban durante muchas horas. "Hubo muchas ocasiones en las que el presidente Hernández era quien me animaba a mantenerme fuerte, a no perder la esperanza y a tener fe en que prevaleceríamos", dijo tras agregar "le agradezco por eso, por darme fuerzas y por creer en mí". Recordó que cuando Juan Orlando estaba en la cárcel, muchas personas le preguntaba por el estado del exmandatario, y que su respuesta siempre era la misma: "Es la persona con mayor fortaleza mental que he conocido. Es inquebrantable. Y tiene una fe en Dios que nunca tambalea".

El sistema de EEUU funcionó