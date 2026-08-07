Banadesa niega créditos a jugadores y directivos de Olancho FC y Juticalpa FC

Tegucigalpa, Honduras

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) negó este viernes que sus registros evidencien créditos otorgados de manera comprobada a jugadores, miembros de cuerpos técnicos o directivos del Olancho FC y Juticalpa FC, luego de publicaciones y señalamientos sobre supuestas operaciones crediticias vinculadas con ambos equipos. La aclaración está contenida en una certificación emitida por la Secretaría General de Banadesa, con fecha 5 de agosto de 2026, basada en una nota técnica elaborada por la Gerencia de Riesgos de la institución.

Según el documento, la revisión se realizó tomando como referencia los listados de las plantillas deportivas proporcionados para verificación, además de los reportes extraídos del Core Bancario y los informes técnicos elaborados por la Gerencia de Tecnología. El análisis concluyó que en la base de datos institucional no se encontró ningún crédito que pueda atribuirse de manera cierta, directa e inequívoca a jugadores, integrantes de cuerpos técnicos o directivos de Olancho FC y Juticalpa FC.

Diferencias en los registros

La institución explicó que algunas coincidencias encontradas durante la revisión corresponden a personas con nombres similares o idénticos, pero que los datos disponibles no permiten establecer que se trate de integrantes de los clubes señalados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de Olancho FC, Banadesa indicó que las personas que presentan coincidencias nominales en sus registros crediticios tienen diferencias en aspectos como edad, profesión, identidad o lugar de vinculación, elementos que impedirían asociarlas de forma cierta con la plantilla deportiva. Asimismo, señaló que las personas registradas en el Core Bancario con la profesión de “deportista” no corresponden, según la información revisada, a los integrantes del equipo que fueron incluidos en la consulta. Respecto al Juticalpa FC, la Gerencia de Riesgos informó que la mayoría de las coincidencias también corresponde a homónimos claramente diferenciables mediante los datos registrados por la institución. Uno de los nombres que aparece en la revisión es el de Jesús Padilla. Sin embargo, Banadesa sostuvo que la coincidencia nominal no constituye por sí sola una identificación del jugador ni demuestra que el cliente registrado en el banco pertenezca o haya pertenecido al Juticalpa FC. El banco enfatizó que cualquier información relacionada con operaciones crediticias debe sustentarse en datos completos, verificables y técnicamente comprobados, y advirtió sobre el riesgo de presentar coincidencias de nombres como hechos confirmados sin respaldo documental.

CNBS supervisará a Banadesa

La aclaración de Banadesa se da luego que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) prepara una nueva supervisión al banco estatal durante agosto, con el objetivo de evaluar, entre otros aspectos, su cartera crediticia, el uso de fondos públicos y sus controles operativos. El presidente de la CNBS, Nicolás García, aseguró que la supervisión se realizará bajo criterios técnicos y sin motivaciones políticas. “No se hace excepción de personas en la Comisión”, afirmó, al señalar que las instituciones financieras son evaluadas mediante parámetros objetivos, verificables y medibles. Por su parte, el comisionado de la CNBS, Gustavo Solórzano, explicó que la revisión se desarrollará de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y la normativa vigente emitida por el ente regulador para la supervisión de las instituciones bancarias.

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