Trump amenaza con controlar Ormuz y quedarse con 20% del crudo si fracasan negociaciones

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo en declaraciones a la cadena Fox que EE. UU. "podría tomar el control" del estrecho de Ormuz y quedarse con "el 20% del petróleo" que transita por esta vía si fracasan las negociaciones con Irán. Según esta conversación con un periodista de la Fox, el presidente de Estados Unidos asegura mantener diversas opciones abiertas para el caso de que las negociaciones de paz no fructifiquen.

Entre ellas, Trump indicó que "podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario" y que eso implicaría que el país norteamericano "se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho". Las palabras de Trump se producen mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en las que, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se han registrado "grandes avances". Vance, que encabeza la delegación norteamericana, afirmó que además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir "progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones".