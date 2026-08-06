Dieciocho centros educativos reciben apoyo para infraestructura y mobiliario

San Pedro Sula, Honduras.

Dieciocho centros educativos de Cortés, Santa Bárbara y Colón recibieron este jueves un importante donativo para realizar mejoras en sus instalaciones, adquirir mobiliario y atender otras necesidades que enfrentan durante el año escolar. Esto como parte del programa Escuelas México, una iniciativa lanzada por el gobierno mexicano hace tres décadas y que actualmente beneficia a 29 centros educativos en Honduras, desde jardines de niños hasta instituciones de educación media. Santiago Cibrian, cónsul de México en San Pedro Sula, explicó el programa funciona a través de varios componentes, entre ellos el apoyo económico de 1,000 dólares anuales para mejorar la infraestructura, la capacitación a docentes y la entrega de libros.

Como parte de esa formación, los maestros pueden participar en cursos de manera virtual y presencial, e incluso un docente de cada escuela tiene la oportunidad de viajar a México para recibir capacitación. A esto se suman concursos dirigidos a los estudiantes, como dibujo y murales, algunos ganadores han tenido la oportunidad de viajar dicho país y compartir con reconocidos pintores. “Lo que buscamos es estrechar los lazos de amistad entre México y Honduras y, sobre todo, favorecer a los niños y niñas, en beneficio de su educación”, expresó el cónsul. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, señaló que buena parte de los centros beneficiados se encuentran en este departamento y que recibir este apoyo refleja la confianza que el gobierno tiene en el sector educativo hondureño.