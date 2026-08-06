Dieciocho centros educativos reciben apoyo para infraestructura y mobiliario

Dieciocho centros educativos de Cortés, Santa Bárbara y Colón recibieron este jueves un importante donativo para realizar mejoras en sus instalaciones, adquirir mobiliario y atender otras necesidades que enfrentan durante el año escolar.
Esto como parte del programa Escuelas México, una iniciativa lanzada por el gobierno mexicano hace tres décadas y que actualmente beneficia a 29 centros educativos en Honduras, desde jardines de niños hasta instituciones de educación media.
Santiago Cibrian, cónsul de México en San Pedro Sula, explicó el programa funciona a través de varios componentes, entre ellos el apoyo económico de 1,000 dólares anuales para mejorar la infraestructura, la capacitación a docentes y la entrega de libros.
Como parte de esa formación, los maestros pueden participar en cursos de manera virtual y presencial, e incluso un docente de cada escuela tiene la oportunidad de viajar a México para recibir capacitación. A esto se suman concursos dirigidos a los estudiantes, como dibujo y murales, algunos ganadores han tenido la oportunidad de viajar dicho país y compartir con reconocidos pintores.
“Lo que buscamos es estrechar los lazos de amistad entre México y Honduras y, sobre todo, favorecer a los niños y niñas, en beneficio de su educación”, expresó el cónsul.
Mientras que Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, señaló que buena parte de los centros beneficiados se encuentran en este departamento y que recibir este apoyo refleja la confianza que el gobierno tiene en el sector educativo hondureño.
El programa Escuelas México comenzó en 1996, en el marco del Mecanismo de Tuxtla, como una iniciativa orientada a apoyar el mejoramiento de la educación en América Latina. Actualmente incluye más de 120 escuelas en el continente, de las que 29 se encuentran en Honduras.
En algunos centros, los recursos recibidos han permitido desarrollar proyectos importantes. Francisco Rivera, director del Centro Básico Benito Juárez, en Rigores, Trujillo, Colón, compartió que con estos fondos han reparado techos, pintado aulas, instalado equipos de aire acondicionado y adquirido puertas y otros materiales.
La escuela, que fue una de las primeras en formar parte del programa en el país, también ha utilizado los aportes para comprar computadoras y formar una biblioteca, lo que permitió incorporar clases de computación para sus 350 estudiantes.
Rivera añadió que parte de los fondos también se ha destinado a instrumentos musicales para formar una banda y que estudiantes de la institución han participado en concursos promovidos por el programa, algunos de los cuales han viajado a México luego de resultar ganadores o destacar por su desempeño académico.
Durante la entrega, autoridades educativas señalaron que esperan mantener este mecanismo de cooperación y ampliar las acciones conjuntas.