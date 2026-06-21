Estados Unidos endurece postura contra Irán por apoyo a a Hizbulá o Hamás

Washington, Estados Unidos.

Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel, aseguró este domingo que Irán no podrá seguir apoyando a sus aliados chiíes -Hizbulá, Hamás y los hutíes en Yemen- ya que de lo contrario EE.UU. volverá a atacar, como advirtió hoy el presidente Donald Trump.

"Seamos claros: la amenaza iraní se neutraliza mejor cuando se corta el suministro de armas en su origen, impidiendo que Hizbulá, Hamás o los hutíes siga fluyendo", dijo Huckabee en una conferencia en Jerusalén organizada por el Sindicato de Noticias Judío.

"Por eso, si logramos la paz con Irán, será maravilloso. Pero incluso esta tarde, el presidente (Trump) ha dejado muy claro a los iraníes que si creen que Estados Unidos va a ceder y colapsar, y permitirles salirse con la suya... él ha dejado claro lo que hará", añadió, asegurando que, como embajador, no usa el tipo de palabras empleadas por Trump "ni siquiera en privado".