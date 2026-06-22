Vance subraya el "buen progreso" de las negociaciones y dice que Ormuz "está abierto"

Lucerna, Suiza.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo se logró "muy buen progreso" en cuanto a las negociaciones con Teherán, y afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que el OIEA podrá entrar en Irán. "Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes", alegó Vance en declaraciones a los medios.

El vicepresidente estadounidense aseguró que se ha establecido una "muy buena base" para un acuerdo final, horas después de que los ministerios de Exteriores de Pakistán y Catar, países mediadores, divulgaran un comunicado indicando que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en 60 días. Vance destacó que uno de los objetivos de las negociaciones es crear "mecanismos" para asegurar asuntos como el mantenimiento del alto el fuego, de forma que "si hay otro ataque, si Hizbulá dispara o Israel responde", pueda haber "comunicación para saber cómo hacer que la región sea más segura". Según el comunicado de las partes mediadoras, Teherán y Washington acordaron crear un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente la mediación.