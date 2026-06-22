Trump subraya que Estados Unidos tiene "control total" del estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que su país tiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia hizbulá en suelo libanés.

"Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas", dijo Trump en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca, después de que el sábado Irán anunciara el cierre de Ormuz tras otra jornada de violencia en el sur de el Líbano.

Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su vicepresidente, JD Vance, quien aseguró en Suiza, donde participó en las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.