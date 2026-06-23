Irán confirma que estrecho de Ormuz "está completamente abierto" para barcos comerciales

Ginebra

El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días. Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que "la situación no será la misma que antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que "nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país".

"Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro", recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho. Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán —país con el que comparte la soberanía de este paso— "qué disposiciones se necesitan para el estrecho".

Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos. Por otra parte, el embajador desmintió en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país.

“No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini dijo que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tenga algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump, que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar, y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

Precisó que serán 12.000 millones de dólares descongelados en dos tramos de 6.000 millones de dólares, el primero de los cuales "o ya está hecho o está en proceso de completarse".

El diplomático señaló también que su país negocia con EE.UU. "con mucha prudencia porque no hay razón para confiar" y que si se ha sentado en la mesa de negociaciones ha sido en respuesta al pedido de países que considera "amigos" y porque no quería seguir perjudicando la economía mundial.

Sobre la continuación de las negociaciones, indicó que todavía queda formar dos grupos de trabajo que se dedicarán en paralelo a la cuestión de la anulación de las sanciones y a las actividades nucleares de Irán. EFE