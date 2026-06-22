Nueva ley migratoria pone en riesgo la atención médica de 400 menores en Tennessee

Tennessee, Estados Unidos

Una nueva normativa estatal ha generado preocupación entre organizaciones de derechos migratorios y familias de inmigrantes, luego de que se advirtiera que cerca de 400 menores en condición migratoria irregular podrían perder el acceso a servicios médicos especializados a partir del 1 de julio.

De acuerdo con información difundida por defensores de derechos migratorios, la medida impulsada por legisladores republicanos y aprobada recientemente, exige a las agencias estatales y locales verificar el estatus migratorio de las personas que reciben beneficios públicos. Esto incluye programas de salud destinados a menores con enfermedades graves o terminales.

El plazo establecido para que las familias se den de baja voluntariamente del programa vence el 30 de junio, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados.