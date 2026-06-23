Israel y el Líbano se reúnen en Washington tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Washington

Delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington una nueva ronda de negociaciones de paz, que tiene lugar después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que contempla el fin de las hostilidades en el sur del Líbano.

Las conversaciones, que se prevé se prolonguen durante tres días, ya han comenzado, explicó a EFE un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

La agenda del encuentro incluye en primer lugar temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

Los jefes de las delegaciones son los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. Por parte de Estados Unidos, que actúa como mediador, participa Dan Holler, consejero del Departamento de Estado.