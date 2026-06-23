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La autoridad electoral colombiana elude dar una fecha para declarar al presidente electo

Según el conteo inicial, De la Espriella logró 12,9 millones de votos (49,66 %), en contraste el candidato izquierdista Iván Cepeda llegó a 12,7 millones de sufragios (49,70 %)

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 09:02 -
  • Agencia EFE
La autoridad electoral colombiana elude dar una fecha para declarar al presidente electo

Iván Cepeda y de la Espriella se disputan la presidencia en Colombia.

Bogotá, Colombia.

El presidente de Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), Cristián Quiroz, aseguró este martes que aún no hay una fecha estimada para declarar al ganador de la segunda vuelta presidencial que el domingo dejó como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella, según el conteo inicial.

"No tengo fecha estimada", dijo Quiroz en una rueda de prensa en Bogotá previo a la instalación de la audiencia pública de la Comisión Nacional de Escrutinios, que está conformada por los magistrados del CNE.

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Según el conteo inicial anunciado por la Registraduría de Colombia (organizadora de los comicios), De la Espriella logró 12,9 millones de votos (49,66 %), en contraste el candidato izquierdista Iván Cepeda llegó a 12,7 millones de sufragios (49,70 %), un resultado deberá ser ratificado en el escrutinio.

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