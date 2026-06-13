Fujimori indica que Sánchez debe "leer mejor" la ley electoral tras su pedido de recuento

Perú.

La candidata derechista Keiko Fujimori expresó este sábado que su oponente por la Presidencia de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, debería leer mejor la ley electoral, después de que le pidiera solicitar de manera conjunta un recuento de los votos de la segunda vuelta presidencial.

Con un escrutinio del 98,397 %, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,024 % del sufragio con 9.052.039 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,976 % con 9.043.470 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este viernes, Sánchez propuso a Fujimori pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral, "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

El izquierdista agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.