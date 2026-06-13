Partido de Sánchez hace colecta para anular mesas electorales que favorecen a Fujimori

Perú.

Juntos por el Perú, el partido político del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, ha realizado una colecta popular para recaudar fondos para poder anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival, al haber hallado presuntas irregularidades.

Con el escrutinio al 98,388 %, 7.916 votos separan a Fujimori, que gana la segunda vuelta presidencial con un 50,022 % del sufragio, de Sánchez que cosecha el 49,978 % de los votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó ayer el conteo de las actas pendientes y los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas.

Juntos por el Perú presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde argumenta que se han presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular, el partido de Fujimori.