Maximus, el gato viral del primer ministro belga que acierta resultados del Mundial

Bruselas

El famoso pulpo Paul, que en 2010 predijo la victoria de España en la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica, podría tener sucesor: se llama Maximus y es el gato del primer ministro belga, Bart de Wever.

El felino, convertido en todo un fenómeno viral en Bélgica, sumó un acierto y un error en su debut como oráculo mundialista.

Adivinó el resultado del partido inaugural al apostar por México, que venció a Sudáfrica por 2-0. En cambio, erró en su segunda apuesta tras vaticinar el triunfo de la República Checa, que cayó ante Corea del Sur por 2-1 en el segundo encuentro de la Copa Mundial de Fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La mascota aventuró estos resultados desde una mesa decorada con un mantel que imita un campo de fútbol. El primer ministro lo colocó en el centro del terreno de juego para que eligiese la selección ganadora de cada encuentro, situada cada una a un lado junto a un aperitivo, y el gato acabó devorando la comida de las mitades mexicana y checa.

Bautizado como 'Maximus the Octopussy', un juego de palabras que combina 'pulpo' y 'gatito' en inglés, el animal anunció su predicción en un vídeo publicado en su propia cuenta de Instagram. "Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada", añadió en la descripción del vídeo.