Este sábado continúa la entrega de kits para la Maratón La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.

¡Sigue la fiesta! La Media Maratón La Prensa-Gatorade está cerca y estamos a horas del inicio de la histórica edición 50 del evento deportivo. Este sábado continúan las entregas de kits en Expocentro San Pedro Sula.

Miles de corredores se hicieron presentes en la primera sesión para reclamar los materiales y accesorios que utilizarán los participantes para la carrera más importante del país y que ha ganado auge en la región.

El Salón Los Zorzales de Expocentro nuevamente recibirá este día a cientos de runners que podrán disfrutar de varias actividades, premios y muchas sorpresas en cada uno de los stand gracias a los patrocinadores.