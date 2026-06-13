Este sábado continúa la entrega de kits para la Maratón La Prensa

¡Sigue la fiesta! La Media Maratón La Prensa-Gatorade está cerca y estamos a horas del inicio de la histórica edición 50 del evento deportivo. Este sábado continúan las entregas de kits en Expocentro San Pedro Sula.
Miles de corredores se hicieron presentes en la primera sesión para reclamar los materiales y accesorios que utilizarán los participantes para la carrera más importante del país y que ha ganado auge en la región.
El Salón Los Zorzales de Expocentro nuevamente recibirá este día a cientos de runners que podrán disfrutar de varias actividades, premios y muchas sorpresas en cada uno de los stand gracias a los patrocinadores.
Para esta edición se esperan alrededor de 15 mil corredores de distintas zonas de Honduras, además de la participación de varios atletas de otros países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana.
También habrá representación europea con runners de Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos. Será una fiesta deportiva y que quedará enmarcada para la historia al ser la Edición 50.
¿Qué tienes que presentar para reclamar tu kit?
Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad. Además cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias y de ganar varios premios.
El segundo día de entrega será siempre en el Salón Los Zorzales de Expocentro a partir de las 10:00 am hasta las 7:00 pm. La Maratón La Prensa se llevará a cabo este domingo 14 de mayo.