El descanso, la hidratación y correr a tu ritmo serán claves para esta Maratón La Prensa

San Pedro Sula.

A pocas horas de la celebración de los 50 años de la Maratón La Prensa-Gatorade, la emoción crece entre los más de 15,000 participantes que se darán cita en las calles de San Pedro Sula. En ese contexto, el preparador físico y atleta máster Leonel Flores compartió una serie de consejos dirigidos tanto a los corredores experimentados como a quienes participarán por primera vez. Sobre la preparación de última hora, Flores explicó que los días previos ya no deben utilizarse para entrenamientos intensos. "Ya no es momento de entrenar fuerte; estos días son para recuperar energías y llegar fresco a la competencia". El especialista indicó que lo recomendable es realizar movilidad articular, trotes suaves y estiramientos ligeros para mantener el cuerpo activo sin generar fatiga.

En cuanto a la alimentación, destacó que una buena carga energética puede marcar la diferencia durante la carrera. "Consumir más carbohidratos como arroz, pasta, papas y yuca ayudará a contar con mejores reservas de energía". Además, recomendó evitar excesos y mantener hábitos alimenticios que el organismo ya conozca para prevenir molestias el día de la competencia. Respecto a la hidratación, aseguró que debe comenzar varios días antes de la carrera y no únicamente la mañana del evento.

"No basta solo con tomar agua; una buena hidratación debe iniciarse varios días antes de la competencia". Según Flores, las condiciones de humedad y temperatura de San Pedro Sula obligan a los corredores a prestar especial atención a este aspecto. Sobre el uso de la indumentaria deportiva, el entrenador fue enfático al recomendar no improvisar. "Lo recomendable es usar el calzado que ya conoce tu cuerpo y con el que te has sentido cómodo entrenando". También sugirió utilizar ropa ligera, cómoda y de colores claros para favorecer la ventilación durante el recorrido.