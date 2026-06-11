El descanso, la hidratación y correr a tu ritmo serán claves para esta Maratón La Prensa

A pocas horas de la celebración de los 50 años de la Maratón La Prensa-Gatorade, la emoción crece entre los más de 15,000 participantes que se darán cita en las calles de San Pedro Sula.
En ese contexto, el preparador físico y atleta máster Leonel Flores compartió una serie de consejos dirigidos tanto a los corredores experimentados como a quienes participarán por primera vez.
Sobre la preparación de última hora, Flores explicó que los días previos ya no deben utilizarse para entrenamientos intensos.
"Ya no es momento de entrenar fuerte; estos días son para recuperar energías y llegar fresco a la competencia".
El especialista indicó que lo recomendable es realizar movilidad articular, trotes suaves y estiramientos ligeros para mantener el cuerpo activo sin generar fatiga.
En cuanto a la alimentación, destacó que una buena carga energética puede marcar la diferencia durante la carrera.
"Consumir más carbohidratos como arroz, pasta, papas y yuca ayudará a contar con mejores reservas de energía".
Además, recomendó evitar excesos y mantener hábitos alimenticios que el organismo ya conozca para prevenir molestias el día de la competencia.
Respecto a la hidratación, aseguró que debe comenzar varios días antes de la carrera y no únicamente la mañana del evento.
"No basta solo con tomar agua; una buena hidratación debe iniciarse varios días antes de la competencia".
Según Flores, las condiciones de humedad y temperatura de San Pedro Sula obligan a los corredores a prestar especial atención a este aspecto.
Sobre el uso de la indumentaria deportiva, el entrenador fue enfático al recomendar no improvisar.
"Lo recomendable es usar el calzado que ya conoce tu cuerpo y con el que te has sentido cómodo entrenando".
También sugirió utilizar ropa ligera, cómoda y de colores claros para favorecer la ventilación durante el recorrido.
Durante la carrera, Flores considera que uno de los errores más frecuentes es intentar seguir el ritmo de otros participantes.
"No hay que competir con los demás; lo importante es mantener un paso adecuado y disfrutar el recorrido".
Por ello, aconseja escuchar al cuerpo, aprovechar los puntos de hidratación y administrar las energías de acuerdo con la distancia elegida.
Finalmente, sobre el aspecto mental, destacó que la confianza y la actitud positiva también juegan un papel determinante.
"Pensar de manera positiva y confiar en la preparación realizada es fundamental para alcanzar la meta".
Flores cerró con un mensaje para todos los participantes de la Edición de Oro: disfrutar la experiencia, celebrar el deporte y recordar que la verdadera meta es adoptar la actividad física como un estilo de vida permanente.
Consejos previos y durante la carrera del domingo
Duerme lo suficiente, de 7 a 9 horas, según sea tu necesidad.No olvides durante las semanas de entrenamiento los días de descanso activo y descanso.
Calentar antes de los entrenamientos y especialmente en la competencia, 10 a 15 minutos; debes incluir antes estiramientos dinámicos.
Evita probar cosas nuevas el día de la carrera, tenis, camisetas, entre otros. Consume el mismo líquido, frutas secas y geles en entrenamiento para la carrera.
Sobre el uso de la indumentaria deportiva, el entrenador fue enfático al recomendar que no se improvise.
Durante la carrera, Flores considera que uno de los errores más frecuentes es intentar seguir el ritmo de otros participantes de la competencia.