Brasil vs Marruecos, EN VIVO, Mundial 2026: Hora y dónde verlo

Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro enfrenta a la histórica pentacampeona del mundo contra una selección marroquí que llega con la confianza de haberse consolidado como una de las grandes potencias emergentes del fútbol internacional. El duelo se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y podría marcar el rumbo de la clasificación en un grupo que también integran Haití y Escocia.

Las selecciones de Brasil y Marrueco s protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C del Mundial de 2026.

La selección brasileña afronta este estreno con una mezcla de ilusión y preocupación. El principal golpe para la Canarinha es la ausencia de Neymar, quien no podrá estar disponible debido a una lesión muscular sufrida semanas antes del torneo. Aunque el delantero fue incluido en la convocatoria mundialista, los reportes médicos indican que todavía no está en condiciones de competir y su regreso sigue siendo una incógnita. Su baja obliga al técnico Carlo Ancelotti a replantear el ataque y depositar gran parte de la responsabilidad ofensiva en figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

Brasil pasa por un momento de profunda transformación desde la llegada del italiano Carlo Ancelotti en mayo de 2025.La pentacampeona del mundo viene de firmar sus peores eliminatorias suramericanas. La llegada de Carletto ha levantado algo el ánimo de una afición desilusionada tras caer en cuartos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, Marruecos vuelve a una Copa del Mundo con el objetivo de demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad. Los Leones del Atlas cuentan con futbolistas de gran experiencia internacional, encabezados por Achraf Hakimi, y aspiran a competir de igual a igual frente a cualquier selección.

El conjunto africano también ha tenido problemas físicos en la previa, ya que perdió a dos jugadores por lesión antes del arranque del torneo, aunque mantiene intacta la ilusión de comenzar con un resultado positivo ante uno de los favoritos al título.

¿Podrá Marruecos repetir la gesta de hace cuatro años? Ese es el gran interrogante. La respuesta, a partir de este sábado en Nueva Jersey.

Con Neymar observando desde fuera por lesión, el escenario está preparado para que nuevos protagonistas brillen en el Mundial 2026. Brasil llega con la obligación de ganar y confirmar su candidatura al título, mientras Marruecos sueña con dar uno de los primeros grandes golpes del torneo.

