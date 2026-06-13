Le rompió el arco a Marruecos: Vinicius se luce con tremendo golazo para empate de Brasil

Nueva York, Estados Unidos.

Vinicius se destapó con su primer gol en el Mundial 2026 para darle el empate a Brasil 1-1 contra Marruecos en el debut de ambas selecciones por el Grupo C de la Copa del Mundo, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Apareció Vini en un momento clave del duelo, cuando la Seleçao estaba siendo superada por la selección africana. Marruecos pegó primero en el duelo a los 21 minutos, pase de Brahim Díaz al espacio para la velocidad de Ismael Saibari, que deja atrás a la defensa y ante la salida de Allison le picó el balón para firmar un golazo.

La combinación marroquí para el primer gol del partido deja una particularidad especial, además del mal momento de la Canarinha: el asistidor nació hace 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.