Le rompió el arco a Marruecos: Vinicius se luce con tremendo golazo para empate de Brasil

Vinicius se destapó con su primer gol en el Mundial 2026 para darle el empate a Brasil 1-1 contra Marruecos en el debut de ambas selecciones por el Grupo C de la Copa del Mundo, en el MetLife Stadium de Nueva York.
Apareció Vini en un momento clave del duelo, cuando la Seleçao estaba siendo superada por la selección africana. Marruecos pegó primero en el duelo a los 21 minutos, pase de Brahim Díaz al espacio para la velocidad de Ismael Saibari, que deja atrás a la defensa y ante la salida de Allison le picó el balón para firmar un golazo.
La combinación marroquí para el primer gol del partido deja una particularidad especial, además del mal momento de la Canarinha: el asistidor nació hace 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.
Empezó dando la sorpresa Marruecos, enmudeció a los brasileños en el estadio hasta que se hizo presente Vinicius con una joya de gol para poner las tablas en el marcador.
El delantero del Real Madrid recibió casi sobre línea de fondo del área marroquí, salió hacia dentro y soltó un misil violento de derecha para romperle el arco a Bono y empatar el partido.
Vinícius Júnior llegó a 10 goles en 50 apariciones internacionales con Brasil. Antes de este partido, el seleccionado ganó los ocho encuentros en los que él marcó.