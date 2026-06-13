Arden las redes sociales tras trabajo de Said Martínez en el Mundial 2026: "Están furiosos"

La acción que dio de qué hablar se produjo apenas al minuto 13 del primer tiempo. Suiza atacaba con peligro cuando un centro al área encontró a Breel Embolo, quien logró imponerse a la defensa qatarí y quedó en posición de rematar. En su intento por evitar el gol, el guardameta Mahmoud Abunada salió al cruce y terminó derribando al atacante suizo dentro del área.