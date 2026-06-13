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Arden las redes sociales tras trabajo de Said Martínez en el Mundial 2026: "Están furiosos"

El árbitro hondureño hizo historia en el Qatar vs Suiza y su trabajo está generando diversos comentarios.

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Arden las redes sociales a nivel nacional e internacional tras el trabajo realizado por el hondureño Said Martínez en el partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Qatar y Suiza.
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Said Martínez como árbitro central, Walter López y Cristian Ramírez de asistentes, fueron los hondureños que estuvieron presentes en el duelo Qatar vs Suiza por la jornada 1 del Mundial 2026.
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Said Martínez se ha convertido en uno de los árbitros más reconocidos de la región de Concacaf, participando en finales, eliminatorias mundialistas, Copa Oro y otros eventos de alto nivel, consolidándose como uno de los jueces más importantes del área.
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El árbitro hondureño Said Martínez escribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al sancionar el primer penalti oficial del Mundial 2026 durante el encuentro entre las selecciones de Qatar y Suiza, un compromiso que estuvo marcado por la intensidad, la polémica arbitral y las emociones hasta el pitazo final.
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El penal cobrado por Said a favor de Suiza ha desatado una ola de comentarios y en redes sociales muchos señalan que fue un error.

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La famosa página Archivo VAR en X señaló que había un fuera de juego por parte del suizo Freuler y como consecuencia Said se equivocó al sancionarlo como penal. La responsabilidad cabe señalar recala más en los árbitros del VAR.
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"Los aficionados de Qatar están furiosos", señalan en las redes sociales por el penal que se le sancionó a favor a la selección de Suiza.
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Las redes sociales estallaron y señalaron que no era penal el sancionado a favor de Suiza ante Qatar.
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Diversos personales reaccionaron en X sobre el penal sancionado por Said Martínez en el Suiza vs Qatar.
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En las redes sociales señalan que existía un fuera de juego antes de la falta penal.
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La decisión de validar el penalti desató una auténtica tormenta en las redes sociales. Miles de aficionados, periodistas y exfutbolistas reaccionaron a las imágenes de la jugada, señalando que supuestamente existió una posición adelantada en la acción previa al derribo dentro del área.
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La opinión del periodista hondureño Julio Cruz.
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La acción que dio de qué hablar se produjo apenas al minuto 13 del primer tiempo. Suiza atacaba con peligro cuando un centro al área encontró a Breel Embolo, quien logró imponerse a la defensa qatarí y quedó en posición de rematar. En su intento por evitar el gol, el guardameta Mahmoud Abunada salió al cruce y terminó derribando al atacante suizo dentro del área.
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"No entendí el penal de Suiza", uno de los comentarios.
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En plataformas como X, Facebook e Instagram, numerosos usuarios cuestionaron la determinación arbitral y la intervención del VAR, mientras otros defendieron el criterio aplicado por los oficiales al considerar que no existían elementos concluyentes para anular la jugada.
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La polémica se convirtió rápidamente en tendencia mundial y transformó a Said Martínez en uno de los nombres más comentados.
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La acción fue el primer penal sancionado en el Mundial 2026 y el primero en la historia para Suiza.
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Omar Gutiérrez de Honduras señaló como buena la decisión de Said.
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Legión Catracha destacó a la cuarteta arbitral de Honduras.
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