Corina Machado agradece a Donald Trump por actuar contra grupos criminales y mafias

Caracas, Venezuela

El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EE.UU. "lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" a Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.

La opositora venezolana y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado , agradeció este sábado al presidente Donald Trump , por sus acciones contra "grupos armados, organizaciones criminales y mafias", entre ellos el Tren de Aragua, cuyo máximo líder murió en un operativo militar en la víspera, coordinado por ambos países y efectuado en una región minera del sureste de Venezuela.

A propósito de estos hechos ocurridos en la zona minera de Guayana, Machado publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde destacó que desde el pasado 3 de enero comenzó “una nueva etapa” en la lucha por la libertad de Venezuela.

Machado también resaltó la liberación de presos políticos como parte de estos avances. “Presos políticos, tanto civiles como militares, han sido excarcelados”, manifestó.

En relación con las acciones contra estructuras criminales, la líder opositora destacó que se ha iniciado un proceso de desmantelamiento de grupos armados que operaban con impunidad.

“En los últimos días hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia al impacto que estas estructuras han causado en Venezuela y la región. “El daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales le han causado a Venezuela es inconmensurable”, dijo.

Sobre el futuro del país, Machado reiteró su confianza en que prevalecerá la justicia. “La verdad prevalecerá, la justicia se impondrá y la historia juzgará”, escribió.

Finalmente, la opositora agradeció públicamente al presidente estadounidense por las acciones ejecutadas y llamó a los venezolanos a mantenerse activos en el proceso. “Venezuela nos necesita a todos activos y comprometidos con este proceso. De la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.