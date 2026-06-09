Partido de Roberto Sánchez defiende proyecciones que lo dieron ganador de comicios en Perú

Perú.

En tal sentido, el también diputado electo agregó que les llama la atención las declaraciones de las últimas horas del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre "un conjunto de supuestos que no cumplen con el rigor técnico", al afirmar que Fujimori puede ganar la elección.

En una rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini , dijo que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones, es "el instrumento más sólido que tenemos" hoy en día y que ambos estudios, de las empresas Ipsos y Datum , "han dado como ganador a Roberto Sánchez".

El partido izquierdista Juntos por el Perú , del candidato presidencial Roberto Sánchez , defendió este martes las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador, por estrecho margen, a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular.

Torres afirmó el lunes que el porcentaje que se ha contabilizado hasta el momento, que no incluye el voto en el extranjero ni las actas observadas, le dan "una ligera ventaja a Sánchez", pero que "los modelos que se han desarrollado, en la mayor parte de los casos, ponen a Fujimori ligeramente adelante".

Zunini recordó que el conteo rápido se realiza con base en actas oficiales y, en tal sentido, anunciaron que están cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la Defensoria del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia, para la que Ipsos hizo su proyección, para "poder especificar en base a qué se están haciendo estas declaraciones".

La muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez y un 49,7 % a Fujimori, mientras que la empresa Datum indicó que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %, con un margen de error de 1 %.

Por su parte, el cómputo oficial al 95,97 % de actas, le da a Sánchez el 50,05 % y a Fujimori el 49,94 % con una diferencia de menos de 20.000 votos.

El secretario general del partido fundado por Sánchez dijo confiar en la solidez de esos estudios y reiteró que están aguardando el fin de la contabilidad de los votos.

A su vez, el abogado del partido, Roy Mendoza, declaró que presentan la carta a esas instituciones para salvaguardar la defensa del voto, tras señalar que el conteo rápido tiene antecedentes de que "siempre se ha cumplido" en su proyección respecto al resultado final de los comicios en el país.