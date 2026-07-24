Pobladores de Esparta protestan en reunión de Nasry Asfura; exigen pavimentación

El alcalde de Esparta , Atlántida, Edgardo Ramírez, encabezó este viernes una manifestación junto a pobladores del municipio para exigir al presidente Nasry Asfura la reparación del acceso principal y la continuidad del proyecto de pavimentación de la vía.

Con pancartas en mano, autoridades locales y vecinos llegaron hasta el lugar donde se encontraba el mandatario para plantear la necesidad de completar la obra vial, que consideran fundamental para el desarrollo de la zona.

Ramírez explicó que la administración anterior dejó concluidos los primeros nueve kilómetros del proyecto, pero aún quedan pendientes 11 kilómetros de pavimentación para finalizar el acceso al municipio.

"Estamos aquí porque el Gobierno ya aprobó y ejecutó obras de bacheo para esta región del país y no se tomó en cuenta a Esparta, y hemos venido a exigir", manifestó el alcalde durante la protesta.

Tras la manifestación, el presidente Nasry Asfura atendió a los pobladores y al alcalde de Esparta para conocer directamente la situación y escuchar la solicitud relacionada con la carretera de acceso.

Durante el encuentro, el mandatario se comprometió a dar continuidad al proyecto de pavimentación y anunció que una comisión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) visitará la zona para iniciar los estudios técnicos correspondientes.

"Les prometimos que la pavimentación se ejecutará. Llegará una comisión en los próximos días para iniciar con los estudios para esa obra", expresó Asfura ante los representantes del municipio.

Los pobladores de Esparta esperan que las gestiones anunciadas permitan retomar los trabajos pendientes y concluir una vía que consideran clave para mejorar la movilidad, el comercio y las actividades productivas de la localidad.