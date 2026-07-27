Carabobo presentó a Exon Arzú: habló de su fichaje y protagonizó un emotivo momento

Caracas, Venezuela.

El futbolista hondureño Exon Arzú comienza un nuevo capítulo en su carrera profesional luego de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Carabobo FC de la primera división de Venezuela. Arzú pertenecía al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), aunque durante la pasada campaña militó en condición de préstamo con el Real España, equipo con el que logró consolidarse y demostrar su capacidad ofensiva, actuaciones que despertaron el interés del club venezolano. Su buen momento también le abrió las puertas de la Selección de Honduras, siendo convocado para el amistoso internacional frente a Perú, encuentro que marcó el debut de José Francisco Molina como entrenador de la Bicolor. En aquella presentación, Exon tuvo un estreno soñado con la camiseta nacional al marcar un gol en el empate 2-2, dejando una grata impresión y confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Tal y como lo adelantó Diario LA PRENSA, el fichaje terminó por hacerse oficial cuando el Carabobo FC anunció en sus redes sociales la incorporación del delantero hondureño, luego de llegar a un acuerdo para adquirir de forma definitiva sus derechos deportivos. Durante su presentación oficial, Arzú no ocultó su felicidad por afrontar este nuevo reto en el extranjero y agradeció la confianza depositada por la institución venezolana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Lo primero que quiero es darle las gracias a Dios y a mi familia. También a la institución y a mi agente por estar hoy aquí. Lo que me motivó venir a Valencia es que llego a un elenco campeón, que siempre está en crecimiento, y tengo la intención de hacer mi trabajo de la mejor manera", expresó el futbolista en declaraciones compartidas por el club. Con su llegada al Carabobo FC, Exon Arzú también tendrá la oportunidad de disputar la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica. El delantero hondureño afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera al medirse contra algunos de los mejores equipos del continente, una vitrina internacional que podría impulsar aún más su crecimiento futbolístico y aumentar su proyección de cara a futuras convocatorias con la Selección de Honduras. El hondureño también habló sobre las características que espera aportar dentro del terreno de juego, dejando claro que su prioridad será convertirse en una pieza importante para el equipo. "No me gusta hablar mucho de mí, pero puedo decirles que soy un futbolista que va a sumar en el ataque y va siempre para el frente", manifestó. Asimismo, explicó que su polifuncionalidad en ofensiva puede convertirse en una de sus principales fortalezas: "Me manejo muy bien en las tres posiciones del frente de ataque, tanto como extremo por ambas bandas como de delantero. Tengo la ilusión de aportarle a Carabobo", señaló.

Arzú aseguró además que se siente identificado con la propuesta futbolística , ya que considera que encaja perfectamente con el estilo de juego del conjunto venezolano: "Vengo de un club que tiene un planteamiento similar al ser protagonista y siempre querer la pelota. Voy a trabajar y competir sanamente con mis compañeros para ganarme un puesto", afirmó.

LINDO GESTO

Más allá de su presentación como nuevo jugador del Carabobo FC, Exon Arzú también protagonizó un emotivo gesto de solidaridad al sumarse a una campaña de apoyo para las familias afectadas por los sismos que golpearon recientemente a Venezuela. El delantero hondureño aprovechó su llegada al club para invitar a la afición a colaborar con las personas damnificadas mediante una iniciativa impulsada por la Fundación Cáritas. "Hola, Granates. Les habla Exon Arzú. Soy nuevo atacante del Carabobo y estoy contento de estar aquí. Vengo de Honduras, pero sé que las tragedias no tienen fronteras. Todos juntos estamos jugando el partido más importante fuera de la cancha", expresó.

Finalmente, el catracho hizo un llamado a la solidaridad, recordando que toda ayuda puede marcar la diferencia para quienes atraviesan momentos difíciles.