"Es pésima": Traductora de "La Odisea" lanza dura crítica a Christopher Nolan

Londres, Inglaterra.

La película de Christopher Nolan 'La Odisea', estrenada este mes, es un éxito de taquilla, pero la traductora al inglés del poema de Homero, citada por el cineasta como una influencia en su adaptación, ha escrito una crítica demoledora del filme, del que dice que carece de profundidad emocional y ética.

La cinta de Nolan narra el peligroso viaje de Odiseo/Ulises (Matt Damon) de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) espera su retorno mientras descarta a los pretendientes que se han instalado en su palacio.

A pesar de haber sido rodada con cámaras IMAX para ofrecer al espectador una experiencia más nítida y realista, la traductora británico-estadounidense Emily Wilson ha escrito un artículo muy crítico del filme en la publicación 'London Review of Books', titulado 'Un hombre sin complicaciones'.

Wilson, licenciada en Estudios Clásicos en la Universiad de Oxford, es profesora en la Universidad de Pensilvania (EEUU.) y, además de La Odisea, ha traducido la Ilíada de Homero.

"La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", escribe Wilson.