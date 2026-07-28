Celeste amenazó con destruir la carrera de D4vd y él la habría 'eliminado' por eso

Los Ángeles.

La adolescente hispana hallada muerta en el automóvil del cantante D4vd había amenazado al artista con destruir su carrera un día antes de que supuestamente él la matara, según los mensajes de texto revelados por la Fiscalía en Los Ángeles.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

"Le diré a mi papá tantas malditas mentiras sobre ti; te lo juro, acabaré con tu carrera y tu vida, destruiré cualquier cosa", escribió Rivas Hernández, según información citada por Los Angeles Times.

Los mensajes, hechos públicos en el quinto día del proceso preliminar que definirá si el rapero enfrentará un juicio por el asesinato de la menor, habrían sido escritos por la adolescente hispana tras una discusión sobre una relación entre otra mujer y el cantante.

La menor arremetió contra D4vd el 22 de abril de 2025, tres días antes de que el rapero lanzara su álbum debut titulado ‘Withered’.