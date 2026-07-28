Ben Affleck está devastado tras la muerte de su madre y recibe el apoyo de sus exesposas

Estados Unidos.

Ben Affleck no está solo en su duelo por la pérdida de su querida madre, Chris Affleck.

Según una fuente, sus dos exesposas, Jennifer Garner y Jennifer López, lo acompañan de cerca en este difícil momento.

"Ambas están decididas a brindarle todo el amor y apoyo posible", revela la fuente. "Ben adoraba a su madre; ella lo era todo para él, así que su muerte lo ha dejado completamente devastado".

El fallecimiento de la actriz, de 83 años, se dio a conocer el jueves 23 de julio en un obituario publicado en Legacy.com. Según el anuncio, a la matriarca le habían dado seis meses de vida tras un diagnóstico de cáncer de páncreas en diciembre de 2025 y falleció en paz el 2 de junio.

"Todo sucedió muy rápido, así que Ben aún está asimilando la noticia", señala la fuente. Sin ella, se siente muy perdido, y quienes lo rodean están preocupados porque el duelo puede ser especialmente peligroso para alguien en recuperación.

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El actor, ahora sobrio, habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y admitió a la revista People que en el pasado bebía para evitar lidiar con sentimientos dolorosos.