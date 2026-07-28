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Ben Affleck está devastado tras la muerte de su madre y recibe el apoyo de sus exesposas

Jennifer Garner y Jennifer López apoyan a Ben Affleck, tras la muerte de su madre a los 83 años.

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 14:11 -
  • Redacción web
Ben Affleck está devastado tras la muerte de su madre y recibe el apoyo de sus exesposas

Ben Affleck junto a su madre Chris en una foto de archivo.

Estados Unidos.

Ben Affleck no está solo en su duelo por la pérdida de su querida madre, Chris Affleck.

Según una fuente, sus dos exesposas, Jennifer Garner y Jennifer López, lo acompañan de cerca en este difícil momento.

"Ambas están decididas a brindarle todo el amor y apoyo posible", revela la fuente. "Ben adoraba a su madre; ella lo era todo para él, así que su muerte lo ha dejado completamente devastado".

El fallecimiento de la actriz, de 83 años, se dio a conocer el jueves 23 de julio en un obituario publicado en Legacy.com. Según el anuncio, a la matriarca le habían dado seis meses de vida tras un diagnóstico de cáncer de páncreas en diciembre de 2025 y falleció en paz el 2 de junio.

"Todo sucedió muy rápido, así que Ben aún está asimilando la noticia", señala la fuente. Sin ella, se siente muy perdido, y quienes lo rodean están preocupados porque el duelo puede ser especialmente peligroso para alguien en recuperación.

El actor, ahora sobrio, habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y admitió a la revista People que en el pasado bebía para evitar lidiar con sentimientos dolorosos.

@dailymail Chris Anne Affleck, the mother of actors Ben and Casey Affleck, has died at the age of 83 following a battle with pancreatic cancer. According to her obituary, she was given six months to live last December and fulfilled her final wish by attending her grandson's high school graduation just days before her passing. A longtime public school teacher and Harvard graduate, she is remembered by her family for her devotion to her children and grandchildren. #benaffleck #caseyaffleck #celebrity #news ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

Garner, con quien comparte a sus hijos Violet (20), Fin (17) y Samuel (14), lo llevó a rehabilitación en 2018, una de las varias veces que buscó tratamiento. Según una fuente de Globe, la actriz de 54 años ha seguido siendo un gran apoyo para Affleck durante su última ruptura.

"Jen ha estado al lado de Ben en todo momento", comenta la fuente. "Lo está ayudando a mantener la estabilidad, tanto a él como a los niños".

A pesar de su separación en 2024, Lopez (57) también sigue siendo un apoyo constante, afirma la fuente.

"J.Lo también ha dado un paso al frente", añade la fuente. "Ella ha estado llamando, pendiente y asegurándose de que él sepa que está ahí si necesita algo."

@juri_chismilingue ‼️Fallece madre de Ben Affleck‼️ #benaffleck #noticias #drama #escandalo #farandula ♬ original sound - Chismilingüe

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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