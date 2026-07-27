Sam Asghari sabe que siempre será conocido como "el señor Britney Spears"

Para Sam Asghari, la vida es maravillosa. Interpreta al villano en su nueva película con John Travolta, "El ladrón caballero", y está perdidamente enamorado de su novia, Brooke Irvine.
Pero también sabe que, para muchos, siempre será conocido como "el señor Britney Spears".
Cuando le preguntaron si creía que llegaría el momento en que la gente dejara de preguntarle por la problemática superestrella —con quien salió durante seis años y estuvo casado casi dos, hasta 2024—, le dijo a Page Six: "Eso nunca va a pasar".
"¿Pero estoy completamente preparado para responder esas preguntas y estoy completamente preparado para que no me afecten? Absolutamente", respondió al medio de comunicación.
A diferencia de la nueva vida tranquila de Asghari, solo este año, Spears, de 44 años, fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y tuvo que ingresar a rehabilitación.
@story_context During a recent interview with Piers Morgan, Sam Asghari, Britney Spears’ ex-husband, was asked about Britney and the recent reports surrounding her arrest. Asghari said that Britney is a very strong woman and that he believes she will overcome this situation. He also reminded viewers that they were together for seven years, including one year of marriage, and said he will always respect her and wishes her the best. He added that everyone makes mistakes in life, and moments like these do not define a person. Asghari explained that, as someone of Iranian origin, he strongly supports women’s rights, noting that in Iran women face serious oppression. Because of that, he said it is difficult for him to believe that a woman in America could go through the kind of control Britney described during her conservatorship. He also criticized the way parts of the media have covered Britney over the years, saying that cruel media coverage did not help her situation, and called on the public and the press to give her privacy and space. 📹 :”Piers Morgan Uncensored" #britneyspears #britneyspearscomeback #britneyspears2026 #samasghari ♬ צליל מקורי - Story_Context
Hace apenas unos días, la cantante generó preocupación por la seguridad al bailar de pie sobre el techo corredizo de un Mercedes G-Wagon que circulaba por la autopista 101 de Los Ángeles. Posteriormente, restó importancia a las críticas en Instagram, escribiendo: "Nada es lo que parece".
¿Qué opina Asghari de este último comportamiento de su exesposa, quien ha tenido tantos problemas públicos en el pasado?
El actor de origen iraní hace una pausa antes de responder.
"He estado muy concentrado en lo que está sucediendo en mi país", dijo. "Toda mi atención se ha centrado en eso y en los proyectos en los que he estado trabajando. No me gusta ver noticias del mundo del espectáculo y, de todos modos, no me gusta creer todo lo que veo".
Sam Asghari afirmó recientemente que Spears está tan oprimida como las mujeres en Irán.
El actor de 32 años conoció a Spears en octubre de 2016 en el set del videoclip de su canción "Slumber Party". Él interpretaba a su interés amoroso, y pronto congeniaron.
Asghari estuvo al lado de Spears durante su lucha por ser liberada de la estricta tutela legal a la que estuvo sujeta durante 13 años, y se casaron en junio de 2022 en una boda bastante peculiar, repleta de estrellas, con invitados como Madonna y Drew Barrymore. Durante esos años, varias fuentes declararon a Page Six que Asghari fue un gran apoyo para ella.
Incluso ahora, Asghari —quien, según informó Page Six, se divorció sin recibir pensión alimenticia— deja claro que desea lo mejor para Spears.
“El pasado es pasado, y podemos celebrarlo y reflexionar sobre él siempre”, dijo. “No se puede cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. Y como dije, jamás me quejaría de nada que haya cambiado mi vida, para bien o para mal”.
En los años transcurridos desde su divorcio, finalizado en diciembre de 2024, Asghari ha rehecho su vida. Lleva casi dos años con Irvine, de 32 años, y la pareja vive junta en Los Ángeles con su perra Porcha.