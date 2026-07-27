¡Oficial! Suri se quitó el apellido de su padre, Tom Cruise

Suri Cruise ha roto oficialmente lazos con su padre, con quien estaba distanciada.
La hija de 20 años de Tom Cruise y Katie Holmes eliminó legalmente el apellido Cruise y lo cambió a Noelle, según revela en exclusiva Page Six.
Los registros públicos muestran que Suri se registró para votar en Pensilvania —donde reside actualmente— en octubre de 2024, durante su primer año en la Universidad Carnegie Mellon.
Se registró en el condado de Allegheny con el nombre de Suri Noelle, lo que indica que ese es su nombre legal.
Los tribunales de Pensilvania confirmaron a Page Six que los residentes deben registrarse para votar con su nombre legal.
También se confirmó que Suri no solicitó el cambio de nombre en el condado de Allegheny, lo que sugiere que pudo haberlo hecho en Nueva York antes de irse a la universidad.
Antes de mudarse a Pensilvania, Suri vivía con Holmes, de 47 años, en Nueva York, donde las solicitudes de cambio de nombre se sellan automáticamente o a petición del interesado.
No está claro cuándo Suri Noelle adoptó su nombre legal, pero lo ha estado usando públicamente durante años.
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Aunque la joven actriz no ha tenido una relación con Tom Cruise, de 64 años, durante la mayor parte de su vida, acaparó titulares por primera vez al no usar su apellido en el folleto de la ceremonia de su graduación de la preparatoria LaGuardia en junio de 2024.
En aquel entonces, una fuente declaró a Page Six que Suri estaba "rindiendo homenaje a su madre" al usar Noelle —el segundo nombre de Holmes— de una manera tan significativa.
Nuestra fuente también explicó que la entonces adolescente quería "evitar a los paparazzi", forjar su "propia identidad" y "empezar de cero en la universidad".
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