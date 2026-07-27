¡Oficial! Suri se quitó el apellido de su padre, Tom Cruise

Estados Unidos.

Suri Cruise ha roto oficialmente lazos con su padre, con quien estaba distanciada.

La hija de 20 años de Tom Cruise y Katie Holmes eliminó legalmente el apellido Cruise y lo cambió a Noelle, según revela en exclusiva Page Six.

Los registros públicos muestran que Suri se registró para votar en Pensilvania —donde reside actualmente— en octubre de 2024, durante su primer año en la Universidad Carnegie Mellon.

Se registró en el condado de Allegheny con el nombre de Suri Noelle, lo que indica que ese es su nombre legal.

Los tribunales de Pensilvania confirmaron a Page Six que los residentes deben registrarse para votar con su nombre legal.

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También se confirmó que Suri no solicitó el cambio de nombre en el condado de Allegheny, lo que sugiere que pudo haberlo hecho en Nueva York antes de irse a la universidad.

Antes de mudarse a Pensilvania, Suri vivía con Holmes, de 47 años, en Nueva York, donde las solicitudes de cambio de nombre se sellan automáticamente o a petición del interesado.

No está claro cuándo Suri Noelle adoptó su nombre legal, pero lo ha estado usando públicamente durante años.