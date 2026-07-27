Bad Bunny finaliza su gira mundial con más de tres millones de boletos vendidos

Bad Bunny ha puesto el broche a una de las etapas más exitosas de su carrera. Tras el último concierto del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Billboard sitúa a la gira en 467,5 millones de dólares de recaudación, 3,08 millones de entradas vendidas y 55 conciertos repartidos por cuatro continentes. Bruselas (Bélgica) ha sido la última parada del tour que comenzó el pasado 25 de noviembre de 2025.

Las cifras colocan al puertorriqueño por delante del anterior récord de Luis Miguel Tour en 2023-2024, que había alcanzado los 409,5 millones de dólares de recaudación. Además, el artista también supera su propia marca conseguida con el World's Hottest Tour (2022), que hasta ahora era la gira más exitosa de su trayectoria.

En asistencia, el impacto también ha sido histórico. El Debí Tirar Más Fotos World Tour vendió 3,08 millones de entradas, convirtiéndose en la primera gira de Bad Bunny que supera la barrera de los tres millones de espectadores y estableciendo un nuevo récord para un artista latino masculino.

Entre las paradas más destacadas de la gira sobresalen los 10 conciertos celebrados en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, que reunieron a más de 500.000 personas y generaron hasta 200 millones de euros. Se trata de la mayor serie de conciertos registrada en Europa continental tanto por ingresos como por asistencia.

Otro de los grandes hitos fue en Ciudad de México, donde Bad Bunny ofreció ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros. Reunió a 518.000 espectadores y alcanzaron una recaudación de 88 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para una serie de conciertos en el mercado mexicano.

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Con el cierre de esta gira, Bad Bunny acumula 1.200 millones de dólares de recuadación, 7,1 millones de entradas vendidas y 274 conciertos registrados a lo largo de su carrera.

Además, el pasado mes se convirtió, según Billboard, en el primer artista latino y el primer artista que no canta en inglés en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación por giras.

Aunque el Debí Tirar Más Fotos World Tour se queda ligeramente por detrás de la actual gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en ingresos totales, el recorrido de Bad Bunny establece un nuevo techo para un artista latino masculino y consolida al puertorriqueño como una de las mayores referencias de la música en directo a nivel mundial.