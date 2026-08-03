El Gobierno no subsidia con L38 cada galón de diésel, pese a lo que afirma Asfura

San Pedro Sula, Honduras
El Gobierno otorgará un apoyo económico temporal de 38 lempiras por cada galón de diésel tras los aumentos del 27 de julio y del 3 de agosto, aseguró Nasry Asfura, presidente de Honduras, quien afirmó que el impuesto aplicado a ese combustible es de 44 centavos de dólar, equivalentes a 11.10 lempiras.
"44 centavos de dólar es el impuesto del galón (del diésel). Son 11 lempiras con 10 centavos. Y hoy, con el aumento de este lunes de esta semana (27 de julio), y este otro lunes que viene (3 de agosto), estamos dando apoyo económico temporal de 38 lempiras el galón de diésel, tres veces más que el impuesto", aseveró (a partir del minuto 40:07).
No obstante, la afirmación de Nasry Asfura es falsa, pues los datos revisados muestran diferencias tanto en el impuesto aplicado al diésel como en el apoyo económico temporal otorgado a este combustible.
En agosto de 2026, el impuesto específico aplicado al diésel equivalía a aproximadamente 11.97 lempiras por galón, y no a los 11.10 lempiras mencionados por el mandatario.
Además, el apoyo económico temporal fue de 3.67 lempiras por galón durante la semana del 27 de julio y de 5.19 lempiras en la del 3 de agosto. En conjunto, ambas ayudas sumaron 8.86 lempiras por galón, no 38 lempiras, como afirmó Asfura.
Las declaraciones de Nasry Asfura se produjeron el 31 de julio de 2026, durante la presentación del balance de los primeros seis meses de su administración, como parte de la rendición de cuentas de su gobierno.
El informe buscó exponer los principales resultados de la administración y las acciones ejecutadas desde el inicio del mandato.
LA PRENSA Verifica solicitó una reacción de Asfura por medio de José Argueta, secretario de Comunicaciones. Sin embargo, hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.
Apoyo económico
En Honduras, el diésel y la gasolina regular cuentan con un subsidio estatal que cubre el 50% de los incrementos semanales en sus precios.
Esto significa que el Gobierno absorbe la mitad del alza calculada para cada semana, mientras que el consumidor paga la otra mitad en la estación de servicio.
Sin este subsidio, el consumidor tendría que asumir la totalidad del incremento derivado de las variaciones del mercado internacional. Esto no significa que el precio total del galón se duplicaría, sino que el aumento semanal aplicado sería dos veces mayor que el trasladado actualmente al consumidor.
El Gobierno de Nasry Asfura activó la medida mediante el PCM-05-2026, que estableció su vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Posteriormente, la amplió mediante el PCM-011-2026, con el fin de mantener el subsidio de acuerdo con las variaciones semanales de los precios de los combustibles.
En su declaración, Asfura hizo referencia a los incrementos en el precio del diésel correspondientes a las semanas del 27 de julio y del 3 de agosto. Según afirmó, durante ese período el Estado otorgó un apoyo económico temporal de 38 lempiras por galón.
LA PRENSA Verifica revisó en el histórico de precios de los carburantes, disponible en el sitio web de la Secretaría de Energía (SEN), los montos de apoyo temporal aplicados al diésel durante las dos semanas mencionadas por Asfura.
Los datos muestran que, para la semana del 27 de julio, el apoyo fue de 3.67 lempiras por galón, mientras que para la semana del 3 de agosto correspondió a 5.19 lempiras.
La suma de ambos montos alcanza 8.86 lempiras por galón de diésel, una cifra inferior a los 38 lempiras mencionados por Asfura.
Con base en los datos revisados, el apoyo temporal acumulado durante las semanas del 27 de julio y del 3 de agosto equivale aproximadamente al 74 % del impuesto aplicado al diésel, calculado en 11.97 lempiras por galón. Por lo tanto, no representa un monto tres veces superior al impuesto, como afirmó el mandatario.
Por otra parte, la suma de todos los apoyos semanales aplicados entre febrero y agosto de 2026 alcanza 67.60 lempiras por galón. Este acumulado tampoco coincide con los 38 lempiras señalados por Asfura.
Por lo tanto, la afirmación de Nasry Asfura es falsa, debido a que los datos oficiales no respaldan que el Gobierno haya otorgado un apoyo económico temporal de 38 lempiras por galón de diésel durante las semanas del 27 de julio y del 3 de agosto de 2026.