El Gobierno no subsidia con L38 cada galón de diésel, pese a lo que afirma Asfura

San Pedro Sula, Honduras

El Gobierno otorgará un apoyo económico temporal de 38 lempiras por cada galón de diésel tras los aumentos del 27 de julio y del 3 de agosto, aseguró Nasry Asfura, presidente de Honduras, quien afirmó que el impuesto aplicado a ese combustible es de 44 centavos de dólar, equivalentes a 11.10 lempiras.

"44 centavos de dólar es el impuesto del galón (del diésel). Son 11 lempiras con 10 centavos. Y hoy, con el aumento de este lunes de esta semana (27 de julio), y este otro lunes que viene (3 de agosto), estamos dando apoyo económico temporal de 38 lempiras el galón de diésel, tres veces más que el impuesto", aseveró (a partir del minuto 40:07).

No obstante, la afirmación de Nasry Asfura es falsa, pues los datos revisados muestran diferencias tanto en el impuesto aplicado al diésel como en el apoyo económico temporal otorgado a este combustible.

En agosto de 2026, el impuesto específico aplicado al diésel equivalía a aproximadamente 11.97 lempiras por galón, y no a los 11.10 lempiras mencionados por el mandatario.

Además, el apoyo económico temporal fue de 3.67 lempiras por galón durante la semana del 27 de julio y de 5.19 lempiras en la del 3 de agosto. En conjunto, ambas ayudas sumaron 8.86 lempiras por galón, no 38 lempiras, como afirmó Asfura.

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Las declaraciones de Nasry Asfura se produjeron el 31 de julio de 2026, durante la presentación del balance de los primeros seis meses de su administración, como parte de la rendición de cuentas de su gobierno.

El informe buscó exponer los principales resultados de la administración y las acciones ejecutadas desde el inicio del mandato.

LA PRENSA Verifica solicitó una reacción de Asfura por medio de José Argueta, secretario de Comunicaciones. Sin embargo, hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.