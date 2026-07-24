Uno a uno: los bulos que crearon una falsa escalada militar entre Honduras y El Salvador por la isla Conejo

San Pedro Sula, Honduras

La visita del presidente Nasry Asfura a isla Conejo, el 14 de julio de 2026, no solo reavivó el debate sobre la soberanía de ese territorio, sino que también dio paso a una ola de desinformación que buscó presentar una supuesta escalada del conflicto entre Honduras y El Salvador. Videos manipulados con inteligencia artificial (IA), citas falsas, publicaciones fuera de contexto y contenidos fabricados para simular una crisis diplomática y militar que nunca ocurrió fueron parte de la narrativa identificada por EH Verifica y LA PRENSA Verifica. Los contenidos comenzaron a difundirse en Facebook, TikTok, X e Instagram pocos días después de la visita presidencial y aprovecharon el interés público por el tema para alcanzar millas de usuarios antes de ser desmentidos. A continuación, la recopilación de los bulos desmentidos:

Video en el que Bukele dice “no me importa la isla Conejo” está manipulado con IA

En redes sociales circula un video en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece detrás de un podio, vestido de negro, durante una conferencia de prensa y supuestamente afirma que "no le importa la Isla Conejo". El contenido comenzó a difundirse después de la visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura, a Isla Conejo para conmemorar el cese de hostilidades de la Guerra de 1969 entre ambos países el 14 de julio de 2026. Sin embargo, es falso. El video corresponde a una conferencia de prensa real de Bukele, realizada el 31 de enero de 2026, pero fue manipulado mediante un deepfake. Al material original se le sustituyó el audio por otro generado con inteligencia artificial (IA), simulando declaraciones que nunca pronunció. "Bukele resta importancia a la disputa por Isla Conejo y prioriza el bienestar de los salvadoreños", dice textualmente una publicación en TikTok compartida casi 400 veces desde el 21 de julio de 2026.

No es un mensaje de Nasry Asfura a Bukele tras visita a isla Conejo; video fue manipulado con IA

En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente de Honduras, Nasry Asfura, envía un mensaje a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, tras la visita oficial que realizó a isla Conejo para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. Sin embargo, es falso. El video utiliza un audio generado con inteligencia artificial (IA) superpuesto sobre una entrevista auténtica concedida por el mandatario hondureño el 17 de julio de 2026. "Díganle a Bukele que no tenemos nada que envidiarle ni a él ni a su país. La Isla Conejo es nuestra y la vamos a cuidar con nuestra Fuerza Armada", dice el supuesto mensaje atribuido a Asfura en una publicación de TikTok, compartida cerca de 600 veces desde el 20 de julio de 2026.

Bukele no insultó a Nasry Asfura; publicación en X fue sacada de contexto

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente llamó "tonto" a su homólogo hondureño, Nasry Asfura, tras la visita de este último para ratificar la soberanía de la isla Conejo y conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. Sin embargo, es falso. Bukele no llamó "tonto" a Asfura. La afirmación surge de una publicación del mandatario salvadoreño en X que fue sacada de contexto. En el mensaje, Bukele escribió: "Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano", pero no mencionó ni hizo referencia al presidente hondureño. "Bukele llama tonto a Asfura y estalla la polémica", dice textualmente una publicación en Facebook compartida desde el 19 de julio de 2026.

Nada prueba que Nasry Asfura acusó a Bukele de querer apoderarse de la isla Conejo

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, haber afirmado que Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, quiere apoderarse ilegalmente de la isla Conejo. Sin embargo, esto es falso. No existen registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta declaración atribuida a Asfura. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a EH Verifica que el mandatario no expresó esa declaración. “Defenderé con mi vida la Isla Conejo Bukele quiere apoderarse ilegalmente de ella”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 20 veces desde el 20 de julio de 2026.

Este video de supuestos helicópteros militares salvadoreños atacando la isla Conejo es un deepfake

Circula en redes sociales un video que muestra una simulación de un ataque militar sobre la isla Conejo, en el que varios supuestos helicópteros con la bandera de El Salvador sobrevuelan el islote, disparando y provocando masivas explosiones en ese territorio. No obstante, la secuencia es un deepfake, un contenido falso, creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. “El Salvador responde a Isla Conejo”, dice la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 73,000 veces desde el 21 de 2026.

Nada prueba que Arístides Mejía dijo que Honduras le gana fácil una guerra a El Salvador

En redes sociales circula una publicación que atribuye al exsecretario de Defensa y actual magistrado en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Arístides Mejía, una supuesta frase donde afirma que Honduras le ganaría fácilmente a El Salvador en un conflicto bélico en relación a la reafirmación de soberanía de Honduras en la isla Conejo Sin embargo, la afirmación es falsa. No existen registros públicos, entrevistas o publicaciones en las que Mejía haya realizado esas declaraciones. “Arístides Mejia, ex secretario de Defensa de Honduras. dice que El Salvador no tiene la capacidad militar para enfrentar al país catracho.”

Video en el que Nasry Asfura dice que dará más presupuesto a las Fuerzas Armadas para defender isla Conejo está manipulado con IA

En redes sociales circula un video en el que aparece el presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una entrevista realizada en su visita a Isla Conejo el 14 de julio de 2026. En la secuencia se le atribuye la frase: "Daré más presupuesto a las Fuerzas Armadas para defender la Isla Conejo de El Salvador". Sin embargo, es falso. El video fue manipulado con un audio generado mediante inteligencia artificial (IA) sobre una entrevista real concedida por Asfura durante su visita a Isla Conejo, donde participó en los actos conmemorativos por el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. "Ya arreglé para que el Ejército tenga más presupuesto y pueda defender mejor la Isla Conejo. Ahorita la salud y educación pueden esperar, no voy a dejar que Bukele me quite esa isla", dice textualmente la cita atribuida al mandatario en una publicación de TikTok, compartida cerca de 1,800 veces desde el 22 de julio de 2026.

Este video de un supuesto ataque de aviones y barcos militares a isla Conejo está hecho con IA

Circula en redes sociales un video que muestra un supuesto ataque militar contra la isla Conejo. La supuesta acción muestra a presuntos aviones cazas y buques de guerra que ejecutan ataques aéreos y disparos de misiles sobre ese territorio. No obstante, la secuencia es un deepfake, un contenido falso, creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. "EL SALVADOR NO SE PROVOCA ISLA CONEJO LE PERTENECE AL REINO DE BUKELE", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok compartida más de 115 veces desde el 22 de julio de 2026.

Video en el que Arístides Mejía dice que El Salvador no tiene capacidad jurídica ni militar sobre isla Conejo es de 2018, no de julio de 2026

En redes sociales circula un video en el que el exsecretario de Defensa y actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Arístides Mejía, afirma que El Salvador no tiene la capacidad jurídica, militar ni el respaldo internacional para recuperar la isla Conejo. Sin embargo, esto es engañoso. Aunque el video es auténtico, las declaraciones no fueron realizadas este año. En realidad, corresponden a una entrevista concedida por Mejía el 11 de mayo de 2018, hace ocho años, durante un contexto distinto al que actualmente se vive entre Honduras y El Salvador, después de la visita del presidente Nasry Asfura al islote el pasado 14 de julio de 2026.



“Me sorprenden las supuestas declaraciones del exministro de Seguridad, abogado Arístides Mejía, respecto a la Isla Conejo” dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook desde el 22 de julio de 2026.

Es falsa esta crítica atribuida a Bukele contra Nasry Asfura tras la reafirmación de soberanía sobre isla Conejo

En redes sociales circula una publicación que atribuye a Nayid Bukele, presidente de El Salvador, haber dicho: “Mientras el ignorante pelea una piedra donde no vive nadie su población muere a diario por la inseguridad, por falta de medicamentos y su juventud migra por falta de oportunidades”. Esto es falso. No hay registro público de que Bukele haya expresado tales palabras. “Mientras el ignorante pelea una piedra donde no vive nadie su población muere a diario por la inseguridad, por falta de medicamentos y su juventud migra por falta de oportunidades”, dice textualmente una publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 22 de julio de 2026.

Gustavo Villatoro no dijo que el Partido Nacional es una organización criminal