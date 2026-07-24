La desinformación fabricó una falsa escalada entre Honduras y El Salvador

San Pedro Sula, Honduras

La visita del presidente Nasry Asfura a la isla Conejo el 14 de julio de 2026 no solo reactivó una disputa territorial histórica entre Honduras y El Salvador.

También dio paso a una ola de desinformación que reutilizó hechos reales para fabricar una falsa escalada política y militar entre ambos países.

Una investigación de LA PRENSA Verifica documentó once contenidos falsos o engañosos que, mediante inteligencia artificial (IA), citas inventadas, videos manipulados y material reciclado, construyeron una confrontación que nunca ocurrió.

El análisis evidencia un patrón. Las publicaciones no aparecieron de forma aislada ni respondieron a narrativas distintas.

Aunque utilizaron diferentes formatos y plataformas, todas siguieron una misma línea: presentar a Honduras y El Salvador como protagonistas de una confrontación creciente alrededor de la isla Conejo, pese a que los hechos comprobados mostraban un escenario diferente.

Todo comenzó con un acontecimiento real. El presidente hondureño visitó el islote para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la guerra de 1969 y participar en una ceremonia de izada de la bandera nacional como reafirmación de la soberanía hondureña.

La actividad provocó reacciones de autoridades salvadoreñas y derivó en un intercambio diplomático entre ambos gobiernos, que anunciaron que el tema sería abordado por los canales oficiales.

Días después, el presidente Nayib Bukele publicó un mensaje en X en el que descartó cualquier intención de confrontar a Honduras y afirmó que solo un "tonto" pensaría que El Salvador atacaría a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie.

Sin embargo, esa publicación se convirtió en el punto de partida para nuevas narrativas falsas que alteraron su contexto y la presentaron como un ataque directo contra el mandatario hondureño.