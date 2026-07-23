Este video de supuestos aviones y barcos militares atacando la isla Conejo está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra un supuesto ataque militar contra la isla Conejo. La supuesta acción muestra a presuntos aviones cazas y buques de guerra que ejecutan ataques aéreos y disparos de misiles sobre ese territorio. No obstante, la secuencia es un deepfake, un contenido falso, creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. "EL SALVADOR NO SE PROVOCA ISLA CONEJO LE PERTENECE AL REINO DE BUKELE", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok compartida más de 115 veces desde el 22 de julio de 2026.

La isla Conejo volvió a generar atención pública en Honduras y El Salvador luego de que el presidente hondureño, Nasry Asfura, realizara una visita al territorio el 14 de julio de 2026, en el marco de la conmemoración del 57 aniversario del cese de hostilidades de la guerra entre ambos países ocurrida en 1969. Durante el acto, según informó EL HERALDO, Asfura afirmó que la presencia en isla Conejo constituía una reafirmación de la soberanía hondureña y destacó la importancia de recordar los acontecimientos que llevaron al conflicto armado entre Honduras y El Salvador. Tras la visita presidencial, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones con afirmaciones sobre un posible enfrentamiento militar entre ambos países por la soberanía del islote, así como contenidos manipulados y generados con inteligencia artificial que simulaban supuestos ataques en la zona. Ante estas versiones, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se pronunció el 19 de julio de 2026 y descartó la posibilidad de un conflicto armado con Honduras por isla Conejo. El mandatario aseguró que no habría una confrontación entre “un pueblo hermano” por ese territorio, de acuerdo con lo reportado por EL HERALDO. La controversia sobre isla Conejo tiene antecedentes en las diferencias territoriales entre Honduras y El Salvador que contribuyeron al conflicto armado de 1969, conocido como la Guerra de las 100 Horas. El enfrentamiento estuvo relacionado con factores políticos, económicos, migratorios y disputas fronterizas entre ambas naciones. Posteriormente, Honduras y El Salvador recurrieron a mecanismos diplomáticos para resolver sus diferencias territoriales. En 1992, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia sobre la controversia de delimitación terrestre, insular y marítima entre ambos países, en la que resolvió varios puntos pendientes de la disputa fronteriza.

Fabricado con IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación oficiales ni en fuentes oficiales. Un análisis visual realizado por LA PRENSA Verifica evidencia varias anomalías en la secuencia del video típicas de contenidos generados con inteligencia artificial (IA). En primer lugar, la aeronave despega con una trayectoria de movimiento rígido, sin la interacción física real con la pista. La estructura de los aviones cambia entre tomas. La forma de las alas, la cabina y la forma de las turbinas varían de un plano a otro. Las explosiones sobre la isla muestran columnas de humo y fuego estáticas que se expanden de forma uniforme y esférica, con patrones repetitivos, típicos de contenidos sintéticos. Al impactar los supuestos misiles, la vegetación y la superficie del agua permanecen casi inalteradas fuera del efecto de fuego, algo común en contenidos creados digitalmente. En el plano de los presuntos barcos de guerra, las embarcaciones se desplazan sobre el agua sin generar oleaje generado por los navíos. El despegue del misil desde la cubierta del barco carece de humo denso propio de la detonación de estos artefactos. Asimismo, se observa que la dirección de la luz del sol en las nubes y sobre la isla no coincide con los reflejos sobre la carrocería de los aviones y los barcos. Del mismo modo, la piel del piloto en la cabina tiene una textura suave y limpia, característica común de los modelos de generación de IA. Asimismo, en la esquina inferior derecha se observa el logotipo de Gemini, una herramienta de generación de imágenes mediante IA, lo que refuerza su origen artificial. En todo caso, la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenidos creados con inteligencia, arrojó un 99.8% que la secuencia fue generada digitalmente.