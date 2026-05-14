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Atic investiga si hubo salida irregular de fentanilo del Hospital Escuela

El director del centro asistencial, Darío Zúniga, aseguró que el medicamento se maneja bajo estrictos controles, pero reconoció que cualquier salida irregular debe ser investigada por las autoridades.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 17:27 -
  • David Zapata
Atic investiga si hubo salida irregular de fentanilo del Hospital Escuela

La Atic inspeccionó el Hospital Escuela por sospechas de una posible salida irregular de fentanilo

Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) inició una investigación en el Hospital Escuela ante sospechas de una posible fuga o salida irregular de fentanilo, un potente opioide utilizado en procedimientos médicos y en pacientes críticamente enfermos.

Darío Zúniga, director del principal centro asistencial del país, confirmó que agentes de la Atic realizaron una inspección en el hospital para verificar el manejo interno del medicamento y revisar los controles aplicados a este tipo de fármaco.

Zúniga explicó que el fentanilo es de uso estrictamente hospitalario y se administra únicamente bajo supervisión médica, principalmente por especialistas en anestesiología, debido a sus efectos como sedante, analgésico y relajante en pacientes que requieren ventilación mecánica o que serán sometidos a cirugías.

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El funcionario indicó que actualmente el Hospital Escuela opera con dos quirófanos ambulatorios adicionales: uno modular y otro facilitado por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

Esa dinámica, dijo, implica un traslado constante de medicamentos dentro del centro asistencial, aunque aseguró que el movimiento se realiza bajo controles establecidos.

“Obviamente hay un trasiego de medicamentos, pero están bajo un control estricto. Si hay, por ejemplo, salida de este en otro rumbo, por supuesto que tiene que ser investigado y en este caso son las autoridades correspondientes, la Atic, que está haciendo la investigación”, declaró Zúniga a medios de comunicación.

El fentanilo se utiliza en hospitales principalmente como un analgésico potente y anestésico para tratar el dolor severo y agudo, siendo 50-100 veces más potente que la morfina.

El fentanilo se utiliza en hospitales principalmente como un analgésico potente y anestésico para tratar el dolor severo y agudo, siendo 50-100 veces más potente que la morfina.

Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, agregó que la presencia de una agencia de investigación obliga a reforzar aún más las medidas internas y reiteró que el centro asistencial está colaborando con las autoridades.

“Cuando tenemos la presencia de una agencia de investigación como la Atic, debemos reforzar aún más las medidas. Hemos estado colaborando y explicando cómo es el manejo del fármaco dentro del hospital”, señaló.

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De acuerdo con Zúniga, el Hospital Escuela mantiene vigilancia farmacológica estricta sobre medicamentos controlados como el fentanilo, incluyendo inventarios, conteo de ampollas y supervisión del uso en cada procedimiento médico.

El fentanilo es un medicamento de alto control por su potencia y por los riesgos asociados a su uso indebido. En el ámbito hospitalario se utiliza para el manejo del dolor, sedación y procedimientos quirúrgicos, pero fuera del control médico ha sido vinculado al tráfico de drogas sintéticas.

Esta no es la primera vez que las autoridades investigan posibles desvíos de fentanilo en el país. En marzo de este año, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico realizó 19 inspecciones a nivel nacional en hospitales públicos y droguerías, como parte de operativos orientados a verificar el manejo de este medicamento.

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Redacción web
David Zapata

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