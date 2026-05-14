Atic investiga si hubo salida irregular de fentanilo del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) inició una investigación en el Hospital Escuela ante sospechas de una posible fuga o salida irregular de fentanilo, un potente opioide utilizado en procedimientos médicos y en pacientes críticamente enfermos. Darío Zúniga, director del principal centro asistencial del país, confirmó que agentes de la Atic realizaron una inspección en el hospital para verificar el manejo interno del medicamento y revisar los controles aplicados a este tipo de fármaco. Zúniga explicó que el fentanilo es de uso estrictamente hospitalario y se administra únicamente bajo supervisión médica, principalmente por especialistas en anestesiología, debido a sus efectos como sedante, analgésico y relajante en pacientes que requieren ventilación mecánica o que serán sometidos a cirugías.

El funcionario indicó que actualmente el Hospital Escuela opera con dos quirófanos ambulatorios adicionales: uno modular y otro facilitado por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Esa dinámica, dijo, implica un traslado constante de medicamentos dentro del centro asistencial, aunque aseguró que el movimiento se realiza bajo controles establecidos. “Obviamente hay un trasiego de medicamentos, pero están bajo un control estricto. Si hay, por ejemplo, salida de este en otro rumbo, por supuesto que tiene que ser investigado y en este caso son las autoridades correspondientes, la Atic, que está haciendo la investigación”, declaró Zúniga a medios de comunicación.

Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, agregó que la presencia de una agencia de investigación obliga a reforzar aún más las medidas internas y reiteró que el centro asistencial está colaborando con las autoridades. “Cuando tenemos la presencia de una agencia de investigación como la Atic, debemos reforzar aún más las medidas. Hemos estado colaborando y explicando cómo es el manejo del fármaco dentro del hospital”, señaló.