Otero cuenta su versión sobre lo que pasó con Chelito y revela oferta por Samudio

San Pedro Sula, Honduras.

“Se presentó a la pretemporada con molestias. Entonces, no puedo decir si fue, como están especulando algunos, cuando estaba en Estados Unidos, si fue recogiendo piñas en la montaña o si se cayó de algunas gradas, no sé. No puedo especular”, comentó el presidente del cuadro sampedrano.

Hay muchas interrogantes sobre la actualidad del cuadro verdolaga y por eso Diario LA PRENSA contactó al mandamás de la institución verdolaga, Daniel Otero, para despejarlas. Uno de los temas que más ruido han hecho en los últimos días es la lesión de Francisco ‘Chelito’ Martínez.

Marathón está trabajando a todo vapor para “ganar todo lo que juguemos”, y es que la competencia para los próximos meses no será nada fácil, tendrán que llevar la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de la mano.

Otero también dejo claro que no han cerrado las posibilidades reforzarse con uno o dos jugadores más, lo tienen bajo análisis, se refirió a los rivales de la Copa Centroamericana y reveló que un equipo sudamericano quiere comprar al portero panameño César Samudio.

¿Qué tal, presidente? ¿Cómo mira a este Marathón? Rejuvenecido y reforzado en prácticamente todas sus líneas.

Sin lugar a dudas, me siento contento, satisfecho de ver y poder constatar lo que estamos construyendo con la junta directiva y al cuerpo técnico. Recién ayer, miércoles, estuve en el Centro de Alto Rendimiento y sí me gusta, me entusiasma y me ilusiona lo que estoy viendo. La labor nuestra es darle todo el apoyo al cuerpo técnico y hoy puedo confirmar lo que hace varias semanas y meses nos propusimos como meta, que era tener dos jugadores titulares, por decirlo así, por puesto; creo que lo hemos logrado. Adicionalmente, el objetivo realmente era tener tres jugadores por puesto: dos que estuvieran listos para jugar ya y uno para el futuro. Creo que el plantel que en este momento tenemos está conformado de esa forma.

¿Cómo se ha visto la comunión de Silvio Rudman con los futbolistas en esta semana destinada para conocerse? ¿Qué ha percibido usted?

Ha fluido de la forma que tenía que ser. Silvio es un profesional, igual que los jugadores. Este es un trabajo para todos y he podido ver el respeto que infunde la figura de Silvio en el plantel. Así como en toda organización, todo comienza en la cabeza y el resto de la organización sigue esa línea. He podido ver que todo el mundo se ha acoplado rápidamente a la idea que está desarrollando Silvio.

Le ha costado mucho a los últimos técnicos, pero vamos a hablar a nivel de entredadores extranjeros en Marathón. ¿Con Silvio se espera que esta sea la vencida?

Uno desde que inicia el torneo o desde que lo está preparando antes de que inicie, como en esta etapa de pretemporada y de mercado de fichajes, de altas y bajas, siempre tiene en la mente quedar campeón. Marathón siempre va a aspirar a quedar campeón. En las últimas dos finales hemos estado ahí, no hemos podido lograr el objetivo y este es un nuevo torneo que enfrentamos y comenzamos con la misma ilusión con la que terminamos el anterior. Muy comprometidos con la afición de darle esa alegría que tanto se merecen y que finalmente se la podamos dar en este 2026.

¿Qué les ha dicho Silvio a ustedes como directiva, a usted como presidente? ¿Qué mensaje de ilusión les ha transmitido?

Que está encantado. Esas fueron las palabras que me dio: que está encantado con el grupo, con el plantel, que siente que tenemos las piezas. He podido ver de primera mano cómo las está ubicando, la idea que quiere transmitir. Justamente el sábado tenemos un amistoso en el Yankel, a precio cómodo: 50 lempiras la entrada general y ahí la afición va a poder ver la idea que se va formando en cuanto al planteamiento que quiere el técnico. A mí, personalmente, me gusta. Estoy contento con lo que estoy viendo.

Un semestre muy complicado por el tema de competencia. ¿Cómo se asimila esto?

Sí, sin duda, pero nada es fácil. Nosotros nunca hemos querido que nos regalen nada. Es más, si nos regalan algo, tampoco lo aceptamos. En el torneo centroamericano arrancar con el campeón de Costa Rica es un desafío que vamos a enfrentar de la mejor manera posible. Vamos a viajar, después tenemos la visita dos semanas más tarde a Guatemala contra Antigua; luego recibimos aquí a Alianza de El Salvador y a Estelí de Nicaragua.

Sí, va a ser un semestre entretenido, de mucha actividad, pero lo más importante es que estamos listos para enfrentarlo. Tenemos el cuerpo técnico, llamaría yo, correcto. Tenemos un excelente plantel y ahora solo queda que empiece a rodar la pelota en los estadios donde tendremos actividad y que el equipo nos empiece a dar las alegrías que necesitamos.

¿Tan ambicioso es Marathón que se preparó y tal vez en la mente de ustedes está la palabra doblete?

Es que donde vayamos a jugar queremos ganar. Que vayamos a jugar la final. Que vayamos a jugar el Mundial también queremos ganarlo. Marathón quiere ganar todas las competencias. Queremos ganar este amistoso del próximo sábado, queremos quedar campeones en la Liga, queremos ganar la Centroamericana. Yo, personalmente, no hubiera aceptado la presidencia de Marathón si me preparara solo para competir. Yo me preparo para ganar.

Contrato un cuerpo técnico ganador. Ellos sugieren y nosotros respaldamos la contratación de jugadores ganadores. Esa es la mística que queremos introducir en la institución o recuperar en la institución: que nunca nos demos por vencidos. Ya que mencioné el Mundial, creo que lo que recientemente vimos hace un par de días de Argentina es un mensaje para todos los jugadores hondureños, independientemente del equipo en que estén: que nunca hay que darse por vencidos. Siempre hay que mirar hacia adelante, pensar que el triunfo es posible y que si lo soñamos lo podemos lograr. Entonces, sí, nosotros queremos ganar todo; estamos desarrollando toda la estrategia para así hacerlo.

La junta directiva no para de trabajar. A las dos de la tarde tenemos una reunión para revisar detalles específicos. Siempre hay imprevistos, como el tema del Chelito. El cuerpo técnico está pensando si lo vamos a suplir internamente con lo que ya tenemos o si hay necesidad de buscar afuera. Si hay necesidad, igual lo vamos a hacer. Hay interés para que César Samudio pueda viajar al exterior también.

¿Para salir del equipo?

Sí, venta, sí. Tenemos, gracias a Dios, ofertas por César Samudio y eso nos tiene muy contentos. Estamos en ese análisis.

¿A Sudamérica, seguramente?

Sí, es a Sudamérica, correcto.

¿El país me lo diría?

Es a Sudamérica. Casualmente de un país que fue al Mundial.

El tema del "Chelito", le está lloviendo sobre mojado por todos lados. ¿Cómo es que realmente el "Chelito" se lesionó? ¿En pretemporada, antes, después? ¿Cómo fue la situación?

Con la sinceridad que me caracteriza, solo puedo decir lo que sé. Que se presentó a los entrenamientos o se presentó a la pretemporada con molestias. Entonces, no puedo decir si fue, como están especulando algunos, cuando estaba en Estados Unidos, si fue recogiendo piñas en la montaña o si se cayó de algunas gradas, no sé. No puedo especular. Lo único que sí puedo decir es lo que sé: que se presentó a la pretemporada con molestias.

¿Ya venía con molestias antes del partido de Estados Unidos?

Se presentó, correcto. Así como te lo dije, te lo vuelvo a repetir: se presentó a la pretemporada ya con molestias. No sé si fue resultado del torneo anterior, si fue un problema en la final, si fue un problema después, no lo sé. Desde ahí no puedo especular.

Se vieron fotografías de él jugando burocrático en Estados Unidos.

Sí, pero de repente ya tenía esa molestia, no sé. No puedo especular. No es mi labor como presidente del Club Deportivo Marathón contestar algo que no sé. Lo único que yo sé es que se presentó a la pretemporada ya con esas molestias. Pensamos que podía ser algo pasajero y resultó que no lo era.

¿Y él cómo dice que fue?

Él te dice claramente que llegó a la pretemporada y desde que llegó se sintió con ese malestar. Ya sentía ese malestar. Yo personalmente no le he preguntado: "Mirá, Chelito, ¿a dónde te fregaste?". Eso no se lo he preguntado.

Pero la gente lo está liquidando en redes.

Sí, pero ahí qué te puedo decir yo. No te puedo contestar nada al respecto.

¿Marathón cierra filas con lo que ya tiene?

No, para nada. El mercado de fichajes se cierra creo que la tercera semana de agosto. Hasta ese último día vamos a tener el plantel listo. Tenemos la posibilidad de la venta de César Samudio. Tenemos que ver qué vamos a hacer con el tema del contención, si el profe requiere algo. Entiendo yo que está muy contento con cómo está evolucionando Tomas Sorto en esa posición y vamos a ver, vamos a esperar. Lo importante es que tenemos de dónde. Si se te lesiona un jugador, inmediatamente tenemos uno igual o mejor que el que se lesiona. Eso es lo importante en toda institución que, si a uno en la séptima fecha le da gripe, pues que hayan dos listos. Esa es nuestra labor y tenemos el plantel para poder tomar decisiones de esas de forma inmediata y que ninguna situación nos agarre a quemarropa y nos genere una crisis. Ahí tenemos un par de jugadores que estamos viendo. Tenemos lleno el cupo de extranjeros, entonces tocará ser un poco creativo con cualquier decisión que tengamos que tomar.

¿Están a prueba o cómo? ¿O están analizándolos?

Analizando, analizando. Marathón no deja de trabajar en ese sentido. Personalmente estoy viendo inclusive qué jugadores puedo incorporar ya en la ventana de enero.

¿No esperan nada?

No, no, no. Ya estamos revisando a quiénes se les vence contrato en enero y en diciembre, viendo cómo podemos reforzarnos en algunas líneas en la ventana de enero también.

¿Qué posición miran ustedes que deberían reforzar?

Creo que siempre, en todos los equipos, se ocupan más delanteros. Y obviamente, si se concreta, o si decidimos vender a Samudio, porque nosotros ya tenemos la oferta. Gracias a Dios tenemos la capacidad de rechazar una oferta internacional en este momento, en materia económica me refiero, pero va a ser una decisión más que todo del cuerpo técnico.

¿Sorprendió el adiós de Rubilio Castillo?

No, no, para nada. Rubilio es un excelente profesional y tremendo ser humano. Él terminó su contrato con Marathón y era libre de escoger su camino.

¿Pero no hubo intención de renovarlo?

Pues fíjate que no. Personalmente no platicamos con él. Claro, hubiéramos querido platicar con él, pero no se dio. Nosotros entendimos claramente el tema de su cirugía, de sus operaciones y decidimos esperar un tiempo. Bien por él que encontró equipo rápido. Estoy contento por él porque se merece lo mejor.

¿Cómo avanza lo de Carlos Argueta?

Sobre Argueta, nosotros lo que hacemos en esos casos es esperar que el jugador obtenga su resolución del Tribunal Nacional de Arbitraje y, una vez tenga su finiquito en mano, hacemos lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, no quisiera pronunciarme.

Ante todos los refuerzos que se han hecho y demás, ¿en cuánto está la plantilla de Marathón mensualmente?

En lo necesario como para ser responsables. Marathón, gracias a Dios, tiene un presupuesto balanceado. Eso quiere decir que no tenemos ni superávit ni déficit. Así como vamos aumentando la planilla, porque es evidente el tema de Yeison, de Paz y de todos los nuevos que han venido, obviamente incrementa la planilla. Pero así nos han aumentado los ingresos también por patrocinio. Entonces, ahí vamos, con una planificación no solamente deportiva, sino financiera, que evidentemente van de la mano para que este proyecto sea exitoso en el largo plazo también, no solamente en el corto y mediano plazo. Nos sentimos contentos porque te puedo decir, que hay más patrocinadores interesados en patrocinar a Marathón de los que nosotros podemos recibir. No tenemos más espacios en la camisa.

Tenemos ese bonito problema que a veces se dice que lo tienen los técnicos cuando tienen tres delanteros y solo pueden poner uno. Nosotros tenemos más patrocinadores interesados en entrar en una relación comercial estratégica con la institución de lo que realmente nosotros podemos habilitar.

No tenemos más espacio en la camisa. Justamente ayer terminamos de definirla y eso habla mucho del interés. No es por nada, estamos hablando de un equipo que ha llegado a las dos últimas finales. No las hemos ganado, pero para la empresa privada es rentable invertir en el Club Deportivo Marathón.

En cuanto a infraestructura, Daniel, lo que se ha hablado de la iluminación, de los palcos y demás, ¿cómo va ese tema?

La gente puede decir que no comienzan, pero nosotros no quitamos el dedo del engranaje. Nosotros trabajamos siempre en todos los temas. Ahorita queremos salir del tema del plantel, que vos sabés que realmente hay un sector de la población que te dice: "Hey, yo prefiero campeonato, yo prefiero títulos, yo prefiero un buen plantel a tener infraestructura". Nosotros balanceamos todo eso, pero ahorita, en esta etapa, en este mes, estamos concentrados más en conformar de la mejor manera posible el plantel. En el tema de la iluminación estamos avanzando, igual que en lo de los palcos. Cuando menos esperen viene la noticia. Creo que ya se dieron cuenta que así trabaja esta junta directiva, cuando ya tiene todo arreglado es que se dan las noticias.

¿Ahorita no hay una fecha que usted diga: "Bueno, para tal año o para tal mes ya vamos a tener un Yankel para jugar de noche"?

Lo que sí te puedo decir es que tanto los palcos como la iluminación arrancan este año. Eso sí te lo puedo confirmar y te lo puedo garantizar, pero no te quiero dar fecha.