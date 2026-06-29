Nasry Asfura: "Tenemos un problema grave y serio, y se llama la Enee"

Tegucigalpa, Honduras

Durante sus declaraciones, el mandatario aseguró que la estatal eléctrica pierde alrededor de 1,200 millones de lempiras mensuales, una situación que calificó como grave y que obliga a su administración a tomar decisiones complejas.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , afirmó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ) enfrenta una situación crítica debido a las millonarias pérdidas que registra cada mes.

"Tenemos un problema grave y serio, y se llama la Enee, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", expresó Asfura al referirse a la situación financiera de la institución.

El gobernante enfatizó que la empresa seguirá siendo propiedad de los hondureños y descartó cualquier cambio en ese sentido.

"La Enee es de cada uno de nosotros los hondureños y va a seguir siendo de cada uno de nosotros los hondureños", manifestó.

Sin embargo, sostuvo que la magnitud de las pérdidas obliga a implementar medidas que podrían resultar difíciles para distintos sectores.

"Estoy tomando decisiones serias y delicadas, y con fuerza y con coraje, porque no podemos seguir perdiendo", señaló.

Asfura reconoció que algunas de las acciones que se adopten podrían generar inconformidad, pero aseguró que son necesarias para corregir el rumbo de la empresa estatal.

"A veces me da mucho dolor cuando miro las cifras y las decisiones que tengo que tomar", expresó.

El mandatario también advirtió que el país deberá enfrentar momentos complicados mientras se ejecutan las medidas destinadas a mejorar la situación financiera de la Enee.

"Vamos a pasar tragos amargos, claro que sí, pero créanme que al final del día la historia nos va a cambiar", indicó.

Asfura argumentó que las pérdidas económicas de la empresa eléctrica terminan afectando otras áreas prioritarias para el desarrollo del país.

Según explicó, los recursos que se destinan a cubrir el déficit de la Enee podrían utilizarse en sectores como salud, educación e infraestructura.

"Eso nos quita salud, educación e infraestructura", afirmó.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la población a comprender la dimensión del problema y respaldar las acciones que se adopten para recuperar la estabilidad de la empresa.

"Si nosotros no entendemos eso, no va a haber prosperidad en nuestro pueblo, en nuestra ciudad ni en Honduras", concluyó.