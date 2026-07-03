Honduras perfila récord de más de $2,200 millones por exportaciones de café

El café hondureño alcanzará en la cosecha 2025-2026 una cifra histórica en la generación de divisas. De acuerdo con el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de julio de 2026 se exportaron 6,663,920 sacos de 46 kilogramos, con un valor de 2,107.5 millones de dólares.
El resultado supera el registrado en el mismo período de la temporada 2024-2025, cuando se exportaron 5,773,579 sacos por un valor de 1,887 millones de dólares.
Según el Ihcafé, el volumen exportado aumentó en 1,305,649 quintales, equivalente al 23%, mientras que el ingreso de divisas creció un 12%, es decir, 220.5 millones de dólares adicionales.
Otro dato relevante es que los contratos de venta suman 7.03 millones de sacos, por lo que aún estarían pendientes de exportarse alrededor de 430,000 quintales.
Con ese desempeño, Honduras superaría el pronóstico inicial de exportación de 6.7 millones de sacos al cierre de la presente cosecha.
Los contratos de venta también reflejan un incremento del 23% respecto a la temporada anterior, cuando totalizaron 5.73 millones de sacos.
Expertos en caficultura coinciden en que el grano aromático añadirá este año un nuevo capítulo a su historia al superar los 2,200 millones de dólares en exportaciones, por encima de los 2,149 millones registrados en la temporada 2024-2025.
Se estima que durante julio y agosto, los dos últimos meses de la cosecha, las exportaciones oscilarán entre 310,000 y 340,000 sacos, lo que generaría más de 100 millones de dólares en divisas.
El mayor volumen exportado explica el incremento en los ingresos, a diferencia de la cosecha anterior, cuando el principal factor fue el comportamiento del precio internacional.
De acuerdo con el análisis del Ihcafé, el precio promedio de exportación se ubicó en 316.26 dólares por saco durante la actual cosecha, inferior a los 356.20 dólares registrados en la temporada anterior, lo que representa una reducción del 11%.
En cuanto a los destinos de exportación, Estados Unidos lidera las compras con el 33.2% del total exportado hasta el 1 de julio, equivalente a 2,209,879 sacos. Le siguen Alemania, con el 16.6% (1,107,991 sacos), y Bélgica, con el 11.2% (745,775 sacos).