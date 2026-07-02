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Se cierran los dieciseisavos del Mundial 2026: Partidos del viernes, Messi en acción

El Mundial 2026 vivirá este viernes 3 de julio una jornada trascendental con la disputa de los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final.

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 22:41 -
  • German Alvarado
Se cierran los dieciseisavos del Mundial 2026: Partidos del viernes, Messi en acción

Con su talento, experiencia y liderazgo, Messi intentará ampliar su protagonismo en el torneo y acercar a Argentina a un nuevo paso en la defensa del título.

 Foto EFE.
Miami, Estados Unidos.

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con una jornada cargada de grandes emociones y tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final, donde varias selecciones buscarán mantener vivo el sueño de llegar lejos en la competición.-

La jornada comenzará con el compromiso entre Australia y Egipto, dos selecciones que han demostrado ser competitivas durante el campeonato y que buscarán dar un paso más hacia los octavos de final.

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Más tarde llegará el plato fuerte con Argentina frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario donde millones de aficionados esperan ver nuevamente el talento de Lionel Messi, acompañado por figuras como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

La selección argentina llega invicta, tras una sólida fase de grupos, mientras que el conjunto africano ha conquistado el respeto del mundo gracias a su disciplina táctica y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía.

El cierre de la jornada estará protagonizado por Colombia y Ghana, otro choque que promete intensidad y buen fútbol. Los cafeteros intentarán imponer su calidad para seguir avanzando en el torneo, aunque los africanos llegan con la intención de sorprender y mantener viva la representación de su continente en la Copa del Mundo.

Una vez concluyan estos tres encuentros quedarán definidos todos los cruces de los octavos de final del Mundial 2026, fase que reunirá a las 16 mejores selecciones del torneo y en la que ya esperan equipos como Portugal, España, Brasil, Francia, Inglaterra, México, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Marruecos, Noruega, Canadá y Suiza.

A partir de ese momento, el margen de error será mínimo y cada partido acercará a los sobrevivientes al gran objetivo de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

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PARTDOS DEL VIERNES 3 DE JULIO-HORARIOS DE HONDURAS

Australia vs Egipto, 12 del mediodía.

Argentina vs Cabo Verde, 4 de la tarde.

Colombia vs Ghana, 7:30PM.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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