Escándalo en pleno Mundial 2026: Selección se enfrenta a la policía de Estados Unidos

Nuevo conflicto en el Mundial 2026 tras pelea de Policía de Estados Unidos con miembros del cuerpo técnico y jugadores de selección protagonista de la Copa del Mundo.
La previa del partido entre la selección de Egipto y Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por un inesperado incidente que rápidamente dio la vuelta al mundo.
Lo que debía ser una tranquila llegada de los "Faraones" al hotel de concentración en Dallas terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión después de que varios integrantes de la delegación egipcia protagonizaran un fuerte altercado con agentes de la policía estadounidense.
Todo ocurrió cuando decenas de aficionados egipcios esperaban la llegada de la selección para fotografiarse con sus ídolos y conseguir autógrafos antes del trascendental compromiso frente a Australia
Según los reportes, la situación se salió de control cuando los agentes de seguridad impidieron que un niño pudiera acercarse a los futbolistas para tomarse una fotografía.
Esa decisión provocó la indignación inmediata del entrenador Hossam Hassan, quien encaró a los oficiales en defensa del pequeño y de los seguidores presentes.
La discusión fue subiendo de tono hasta que comenzaron los empujones entre miembros del cuerpo técnico egipcio y los policías encargados de resguardar la seguridad del hotel.
Los videos difundidos muestran momentos de enorme tensión, con varios jugadores intentando calmar los ánimos mientras integrantes del staff discutían con los oficiales.
Durante varios segundos se vivieron escenas de confusión en el lobby del hotel, donde aficionados grababan con sus teléfonos celulares el enfrentamiento que rápidamente se volvió viral.
Finalmente, la situación pudo ser controlada y el seleccionador terminó retirándose del lugar, mientras varios seguidores abandonaron el recinto sin poder cumplir el sueño de convivir con los futbolistas egipcios
El incidente llega en un momento especialmente delicado para Egipto, que afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La selección africana busca avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.
Al DT de Egipto le molestó que los agentes policiales impidieran que un niño se pudiera tomar foto con jugador egipcio.
En las redes sociales ha indignación por lo ocurrido.