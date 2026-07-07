Capturan en Olanchito a uno de los hombres más buscados

Olancho, Honduras.

Agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron ayer a Julio Cecilio Ordóñez López, quien figuraba desde 2018 en la lista de las personas más buscadas por las autoridades hondureñas. La Policía Nacional informó que la detención se llevó a cabo como parte de las acciones del Plan Barrios y Comunidades Seguras, estrategia orientada a ubicar a personas con órdenes de captura pendientes y reforzar la seguridad en distintos sectores del país.

El detenido tiene 44 años, es originario y residente de la aldea Nombre de Jesús, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. De acuerdo con el reporte policial, sobre Ordóñez López pesaba una orden de captura por el delito de tentativa de parricidio, razón por la cual era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. "Figuraba en la lista de "Los Más Buscados" por tentativa de parricidio en Olanchito, Yoro", publicó la Policía Nacional en su cuenta oficial.

Tras su aprehensión, el imputado fue trasladado bajo custodia policial y puesto a disposición de los juzgados competentes, donde deberá responder por el proceso judicial correspondiente.