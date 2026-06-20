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Real Madrid lanza comunicado sobre Michael Olise y deja contundente mensaje

El Real Madrid ha lanzado un comunicado sobre los rumores que colocan a Olise en el Club y emite contundente mensaje.

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 10:24 -
  • Agencia EFE
Real Madrid lanza comunicado sobre Michael Olise y deja contundente mensaje

Real Madrid se ha pronunciado sobre el fichaje de Michael Olise.
Madrid, España.

El Real Madrid publicó este sábado un comunicado desmintiendo haber mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el futbolista del Bayern de Múnich Michael Olise, añadiendo además la "excelente relación institucional" con el club bávaro y lamentando "la difusión de especulaciones".

"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el club blanco.

Olise, que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Francia, su selección, había sido uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador.

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Dicha oferta, según un comunicado del club de la capital de España publicado el martes posterior a la victoria de Pérez en los comicios, fue por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, y fue rechazada.

El Real Madrid aprovecha ahora su escrito para "destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".

"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíprocos, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones", termina.

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Agencia EFE
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