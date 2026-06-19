Dolor del primer eliminado del Mundial, show de Vinicius y preocupación por Raphinha

Las mejores imágenes de la goleada de Brasil a Haití en la jornada 2 del Mundial 2026: festejos, dolor y leyendas presentes.
Nuestro periodista, Eduardo Solonao que estuvo en el partido, nos compartió esta imagen un tifo que sacaron los aficionados. Representaron a un jugador de los cinco campeonatos que ganó la verdeamarela: DiDi, Garrincha, Pelé, Romario, y Ronaldo
Los aficionados catrachos también se hicieron presentes en el recinto norteamericano para disfrutar del juego.
¡Fotazo! Ronaldinho y Vinicius protagonizaron uno de los mejores momentos en la previa del partido.
La fiesta de Brasil fue en la primera parte, teniendo a Vinicius y Matheus Cunha como protagonistas.
Matheus Cunha abrió el marcador tras una enorme jugada de Vinicius. El del Real Madrid hizo una gran jugada, remató y en el rechace del portero apareció su compañero.
El habitual festejo de Cunha. Se veía venir una goleada de Brasil tras el tanto en el minuto 23.
13 minutos después se vino el segundo tanto. Con asistencia de Vinicius, Matheus Cunha se destapó con un golazo para ampliar la ventaja.
Sin embargo, no todo fue fiesta para Brasil, ya que Raphinha encendió las alarmas en el encuentro.
El extremo del FC Barcelona se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 y abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.
El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.
Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.
El jugador se mostró cabizbajo en su salida. Por fortuna salió por cuenta propia del terreno de juego.
Justo antes de finalizar la primera parte, Vinicius apareció con un golazo y para sellar la goleada de Brasil.
El jugador del Real Madrid lideró a la Canarinha a su primer triunfo en el Mundial 2026.
Y su bailecito no pudo faltar en los festejos. Hizo un saludo con Lucas Paquetá tras anotar el tercer gol de su país.
¡Vaya invitados de lujo! Kaká y Ronaldo también estuvieron presentes y disfrutando el triunfo de la Selección de Brasil.
Para la segunda parte, se vino uno de los más esperados: Endrick. El juvenil ingresó en el 63 y anotó un gol, pero este fue anulado; además fue ovacionado por el público.
El marcador ya no se movió en la segunda parte y Brasil se alzó a la cima de su grupo, pero propinó un duro golpe a Concacaf.
Vinicius cambió su camisa y lo hizo con el arquero Johnny Placide. Aquí miramos al 7 con la camisa del guardameta.
Algunos haitianos también se acercaron a pedirle su camisa, otra, porque Johnny Placide se llevó con la que jugó
Haití se convirtió en la primera Selección ya eliminada del Mundial 2026 a falta de una jornada.
El dolor de los jugadores caribeños que pelearon ante la Canarinha, pero que terminaron siendo goleados.
Haití peleó en la Copa del Mundo, pero venía de perder ante Escocia en su debut el pasado sábado 13 de junio.
La trizteza de los jugadores de Haití tras confirmarse que son los primeros eliminados del Mundial 2026.
La frustración y enojo de los haitianos tras ser goleados por Brasil y quedar sin opciones a falta de una jornada. Cerrarán la fase de grupos ante Turquía.