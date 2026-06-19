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Dolor del primer eliminado del Mundial, show de Vinicius y preocupación por Raphinha

Frustración de la primera selección eliminada del Mundial 2026, show de Vinicius, preocupación por Raphinha y leyendas presentes.

Dolor del primer eliminado del Mundial, show de Vinicius y preocupación por Raphinha
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Las mejores imágenes de la goleada de Brasil a Haití en la jornada 2 del Mundial 2026: festejos, dolor y leyendas presentes.
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Nuestro periodista, Eduardo Solonao que estuvo en el partido, nos compartió esta imagen un tifo que sacaron los aficionados. Representaron a un jugador de los cinco campeonatos que ganó la verdeamarela: DiDi, Garrincha, Pelé, Romario, y Ronaldo

 Foto OPSA: Eduardo Solano
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Los aficionados catrachos también se hicieron presentes en el recinto norteamericano para disfrutar del juego.
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¡Fotazo! Ronaldinho y Vinicius protagonizaron uno de los mejores momentos en la previa del partido.
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La fiesta de Brasil fue en la primera parte, teniendo a Vinicius y Matheus Cunha como protagonistas.
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Matheus Cunha abrió el marcador tras una enorme jugada de Vinicius. El del Real Madrid hizo una gran jugada, remató y en el rechace del portero apareció su compañero.
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El habitual festejo de Cunha. Se veía venir una goleada de Brasil tras el tanto en el minuto 23.
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13 minutos después se vino el segundo tanto. Con asistencia de Vinicius, Matheus Cunha se destapó con un golazo para ampliar la ventaja.
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Sin embargo, no todo fue fiesta para Brasil, ya que Raphinha encendió las alarmas en el encuentro.
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El extremo del FC Barcelona se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 y abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.
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El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.
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Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.
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El jugador se mostró cabizbajo en su salida. Por fortuna salió por cuenta propia del terreno de juego.
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Justo antes de finalizar la primera parte, Vinicius apareció con un golazo y para sellar la goleada de Brasil.
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El jugador del Real Madrid lideró a la Canarinha a su primer triunfo en el Mundial 2026.
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Y su bailecito no pudo faltar en los festejos. Hizo un saludo con Lucas Paquetá tras anotar el tercer gol de su país.
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¡Vaya invitados de lujo! Kaká y Ronaldo también estuvieron presentes y disfrutando el triunfo de la Selección de Brasil.
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Para la segunda parte, se vino uno de los más esperados: Endrick. El juvenil ingresó en el 63 y anotó un gol, pero este fue anulado; además fue ovacionado por el público.
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El marcador ya no se movió en la segunda parte y Brasil se alzó a la cima de su grupo, pero propinó un duro golpe a Concacaf.
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Vinicius cambió su camisa y lo hizo con el arquero Johnny Placide. Aquí miramos al 7 con la camisa del guardameta.
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Algunos haitianos también se acercaron a pedirle su camisa, otra, porque Johnny Placide se llevó con la que jugó
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Haití se convirtió en la primera Selección ya eliminada del Mundial 2026 a falta de una jornada.
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El dolor de los jugadores caribeños que pelearon ante la Canarinha, pero que terminaron siendo goleados.
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Haití peleó en la Copa del Mundo, pero venía de perder ante Escocia en su debut el pasado sábado 13 de junio.
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La trizteza de los jugadores de Haití tras confirmarse que son los primeros eliminados del Mundial 2026.
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La frustración y enojo de los haitianos tras ser goleados por Brasil y quedar sin opciones a falta de una jornada. Cerrarán la fase de grupos ante Turquía.
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