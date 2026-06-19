Barça ficha a una joya, crack se va del Real Madrid y el City blinda a estrella

Así avanza el mercado de fichajes, con movimientos importantes en Europa y grandes clubes ajustando sus plantillas de cara a la próxima temporada.
Alberto Moreno pone fin a su etapa en el Como y queda libre en el mercado tras finalizar su vínculo con el club italiano.
Bersant Celina emprende una nueva aventura en Arabia Saudita tras convertirse en nuevo futbolista del Al Ettifaq, equipo con el que firmó un contrato por las próximas tres temporadas.
El Manchester City se muestra optimista de cara al fichaje de Elliot Anderson. Las negociaciones avanzan en su fase decisiva después de semanas de trabajo discreto entre las partes.
Micky van de Ven no está cerca de Liverpool ni Barcelona. El Tottenham considera al zaguero neerlandés una pieza fundamental de su proyecto deportivo y Roberto De Zerbi cuenta plenamente con él.
El Real Madrid ha enfriado por completo la operación por Julián Álvarez. La propuesta de 150 millones de euros presentada hace diez días no tuvo continuidad y el delantero quedó fuera de los planes inmediatos.
Ismael Saibari ya superó los exámenes médicos con el Bayern Múnich. El internacional marroquí completó las pruebas hace tres días durante la concentración de su selección en Estados Unidos.
El Manchester City tiene encaminada la renovación de Jeremy Doku. Existe un acuerdo verbal para extender su contrato por cinco años, acompañado de una importante mejora salarial.
Arsenal mantiene abiertas las conversaciones con Kyran Thompson, una de las grandes promesas de Inglaterra Sub-17. Aunque todavía no hay acuerdo definitivo, ambas partes buscan acercar posturas antes del 30 de junio.
Inter Miami alcanzó un acuerdo para incorporar a Fricio Caicedo, quien llegará para reforzar la defensa central del conjunto de Florida.
El AC Milan cerró la contratación de Aurélien Guérin procedente del Birmingham City. El joven futbolista firmará un vínculo que lo unirá al club rossonero hasta junio de 2029.
Zeki Celik está muy cerca de ampliar su permanencia en la AS Roma. El lateral turco recibió una propuesta de renovación y las conversaciones avanzan positivamente.
Frank Lampard se encuentra a un paso de continuar al frente del Coventry City. Las negociaciones para extender su contrato han tomado fuerza durante las últimas 48 horas.
Benfica está próximo a concretar la llegada de Gabriel Indio. El club portugués alcanzó un acuerdo verbal para fichar al prometedor defensor brasileño de 17 años por 4,2 millones de euros.
Jorge Salinas figura entre las principales alternativas que analiza el Barcelona. El atacante es uno de los perfiles que estudia la dirección deportiva debido a su cláusula de rescisión de 8 millones de euros.
El Como ya tiene un acuerdo personal con Luis Milla. Ahora las negociaciones se centran en alcanzar un entendimiento con el Getafe para concretar el traspaso del mediocampista español.
El Atlético de Madrid acelera las gestiones para incorporar a Alejandro Grimaldo. El acuerdo entre las partes se encuentra muy avanzado y podría cerrarse en los próximos días.
Tottenham no tiene previsto lanzar una ofensiva por Mason Greenwood. Pese a los rumores recientes, el club londinense no trabaja actualmente en ninguna operación por el atacante inglés.
Fran García podría cambiar de aires durante este mercado de verano. El Real Betis sigue de cerca la situación del lateral izquierdo y valora seriamente su incorporación.
Según Fabrizio Romano, el Barcelona alcanzó un acuerdo verbal para fichar al extremo ecuatoriano Josué Caicedo, nacido en 2007 y procedente de LDU Quito. La operación está destinada inicialmente al Barcelona B mediante una cesión con opción de compra que podría convertirse en obligatoria, en un negocio valorado en aproximadamente 2,5 millones de euros.
Según El Nacional.cat, el futuro de Fede Valverde en el Real Madrid ya no estaría totalmente blindado dentro de la nueva planificación deportiva.