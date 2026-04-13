Mario Morazán comparece ante el Congreso Nacional por juicio político

TEGUCIGALPA

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, acudió esta mañana al Congreso Nacional tras ser citado por la comisión especial encargada del proceso de juicio político. A su llegada al Palacio Legislativo, el funcionario brindó breves declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que “el pueblo hondureño tiene interés en conocer la verdad”. Minutos después, ingresó al salón de sesiones para iniciar la comparecencia, donde se leyeron los antecedentes de su caso y la argumentación de la comisión.

A las 11:30 de la mañana, finalmente inició la audiencia de juicio político, en la que se le asignaron veinte minutos para declarar. Una vez que el magistrado aceptó declarar y presentar sus medios de prueba, solicitó diez minutos para preparar sus argumentos, petición que le fue concedida. En el transcurso de la audiencia, Morazán interrumpió la lectura de la denuncia para presentar una recusación contra el diputado Kilvett Bertrand. El magistrado argumentó que Bertrand comprometió el debido proceso al haber emitido juicios de valor en su contra mediante redes sociales, cuestionando así su imparcialidad.

A medida que iba exponiendo sus argumentos, Morazán expresó: “Fue Jorge Cálix quien contaminó todo esto”, al tiempo que contextualizó los hechos de 2025, cuando se pronunció después de que el TJE ordenara al CNE suspender la impresión de papeletas y cualquier cambio en las fórmulas de diputados por Olancho y Valle, tras los recursos de apelación interpuestos por ambos políticos. “Lo que a mí se me imputa tiene que ver únicamente con la candidatura de Cálix”, reiteró Morazán. Tras la declaración de Morazán, la sesión fue suspendida para deliberar y dar una resolución.

En vivo

Previo al juicio político

Antes de iniciar la audiencia, alrededor de las 8:00 de la mañana, Morazán llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo. El magistrado aseguró que agotará todas las instancias legales para defenderse, denunciando que se han vulnerado garantías fundamentales como la independencia judicial, el debido proceso y su presunción de inocencia.

Denuncia