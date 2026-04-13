Los felinos y fauna silvestre más fotogénicos de Honduras

El primer jaguar negro reportado en el norte de Centroamérica fue catracho. No existen más reportes de jaguares negros en Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, la historia con él fue agridulce, la primera pantera o jaguar negro documentado en los bosques del país fue asesinado por un hondureño. El melanismo, una rara condición genética, ocurre en solo el 10% de la población de jaguares, lo que hace que estos felinos sean extremadamente difíciles de ver en la naturaleza.