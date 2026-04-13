Los felinos y fauna silvestre más fotogénicos de Honduras

En Honduras, cinco felinos recorren bosques, montañas y selvas: jaguar, puma, ocelote, jaguarundi y margay. Cada uno cumple un rol vital en el equilibrio natural. Su presencia es señal de ecosistemas sanos, pero también de territorios que aún resisten la presión humana. Conocerlos gracias al trabajo de conservación es un privilegio en tiempos donde son asesinados sin piedad.
El primer jaguar negro reportado en el norte de Centroamérica fue catracho. No existen más reportes de jaguares negros en Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, la historia con él fue agridulce, la primera pantera o jaguar negro documentado en los bosques del país fue asesinado por un hondureño. El melanismo, una rara condición genética, ocurre en solo el 10% de la población de jaguares, lo que hace que estos felinos sean extremadamente difíciles de ver en la naturaleza.
Desde 2009, Panthera trabaja en Honduras documentando la vida secreta de los felinos. Fue una de las primeras organizaciones en captar jaguares con cámaras trampa en parques como Pico Bonito, Jeannette Kawas y Cusuco, revelando lo que antes era casi invisible.
El jaguar, el mayor felino de América, no solo habita Honduras: lo atraviesa. El país es pieza clave del Corredor del Jaguar, una red biológica que conecta poblaciones desde México hasta Sudamérica, garantizando su supervivencia a largo plazo.
En el Parque Nacional Pico Bonito, entre ríos y selva húmeda, las cámaras de Panthera han confirmado la presencia de jaguares y otras especies. Este santuario natural es uno de los refugios más importantes para la biodiversidad del Caribe hondureño.
El tercer felino más grande de Latinoamérica es el Ocelote, es uno de los cinco felinos silvestres catrachos. Las hembras tienen una gestación de alrededor de 80 días y paren entre una y tres crías. Los cachorros permanecen con su madre por 17 a 22 meses. Esta rara imagen fue capturada por una cámara modelo Cuddeback en la costa norte de Honduras. Sigue siendo de las fotografías más nítidas logradas.
Jeannette Kawas, en la costa atlántica, es más que un parque: es un ecosistema vivo donde selva, manglar y mar se encuentran. Aquí Panthera impulsa proyectos clave para restaurar el equilibrio natural y proteger a los grandes depredadores. La fauna en los parques nacionales es tan variada y diversa, y se conoce gracias a las imágenes capturadas por las cámaras que son diariamente monitoreadas.
Este es un gran macho de venado cola blanca, digno representante del mamífero nacional de Honduras. Ellos se suelen ver de los bosques secos en la costa del Pacífico catracho.
En lo alto de la cordillera El Merendón, donde el cielo se cubre por neblina y para donde vea hay bosques nublados, el paso del jaguar es silencioso pero vital. Su presencia confirma que estos ecosistemas aún conservan la conectividad necesaria para la vida silvestre.
Más allá de las áreas protegidas, Panthera ha documentado jaguares en pequeñas cuencas y reservas privadas. Esto demuestra que la conservación no depende solo de parques, sino de un mosaico de territorios conectados.
El monitoreo acústico y el uso del sistema SMART han permitido reducir la caza ilegal en zonas clave. La tecnología se convierte así en aliada de la conservación, ayudando a proteger especies que rara vez se dejan ver.
Los puntos brillantes en el fondo son las luces de un pequeño pueblo en Honduras. Panthera señala que han monitoreado este enorme jaguar por más de 10 años y las personas de esta comunidad nunca han reportado que sus animales de granja sean atacados. Cerca del pueblo hay un bosque bien conservado, con suficientes presas naturales para el jaguar. La convivencia entre humanos y felinos si es posible.
Panthera lidera la publicación de un nuevo artículo científico sobre una de las especies de felinos menos conocida de América. Herpailurus yagouaroundi es su nombre científico y es una de las pocas especies de gatos silvestres totalmente diurnos. Esta imagen de trampa cámara fue capturada en una de las montañas de la costa norte de Honduras.
Dos cadejos de la zona norte de Honduras. Para captarlos a ellos y otros animales en los bosques hondureños el trabajo de los guardabosques es fundamental. Panthera fortalece sus capacidades, dotándolos de herramientas y formación para vigilar territorios amplios y complejos, donde cada patrullaje puede marcar la diferencia.
Cada registro de un jaguar en Honduras es una señal de esperanza. No es solo un animal: es el reflejo de un ecosistema que resiste. Protegerlo implica cuidar el bosque, el agua y el futuro de quienes dependen de ellos. Foto-capturas de 2024 en Honduras: Una hembra jaguar sube por el tronco de un viejo árbol caído. La presencia del felino más grande de América en este bosque mixto de pino-roble es síntoma de un ecosistema saludable.