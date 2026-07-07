Capturan en Santa Bárbara a tres hermanos señalados de matar a una pareja

Tres hermanos fueron capturados durante una operación policial ejecutada en la aldea La Joya, municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, como parte de las investigaciones relacionadas con recientes hechos violentos ocurridos en esa zona.
El operativo fue coordinado por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), adscrita a la UDEP-16.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Gerson David Vásquez Enamorado, Denis Roberto Vásquez Enamorado y Juan Antonio Vásquez Enamorado. De acuerdo con las pesquisas preliminares, los tres estarían vinculados al asesinato de una pareja ocurrido el sábado 5 de julio de 2026 en el municipio de Trinidad.
Durante el allanamiento, los agentes decomisaron varias escopetas, supuesta marihuana, piedras de crack y varias motocicletas que presuntamente eran utilizadas para la movilización en actividades ilícitas.
Las autoridades informaron que los sospechosos fueron puestos a disposición de la fiscalía correspondiente y enfrentarán inicialmente cargos por tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en otros delitos registrados en el departamento de Santa Bárbara.