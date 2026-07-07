Capturan en Santa Bárbara a tres hermanos señalados de matar a una pareja

​​​​​Trinidad, Santa Bárbara.

Tres hermanos fueron capturados durante una operación policial ejecutada en la aldea La Joya, municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, como parte de las investigaciones relacionadas con recientes hechos violentos ocurridos en esa zona.

El operativo fue coordinado por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), adscrita a la UDEP-16.