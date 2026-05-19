Romell Quioto se pronuncia tras salir campeón y retirarse de la selección

Tegucigalpa, Honduras.

La buena temporada del futbolista hondureño le ha permitido figurar en el once ideal de la jornada con una puntuación de 9.1 por anotar un gol y haber dado dos asistencias de gol en el enorme triunfo del Al Faisaly.

Romell Quioto ha mantenido una destacada participación y en la última jornada fue figura en el partido donde su equipo Al Faisaly le ganó 4-0 al Al Batin en la última jornada de la segunda división de Arabia Saudita y lograse el ascenso a primera.

El futbolista logró uno de sus objetivos y lo celebró con el resto de sus compañeros la hazaña, pero también rompió el silencio tras un logro que marca su carrera deportiva tras sus últimas decisiones.

"Este ascenso es el resultado de la FE, la perseverancia, el trabajo duro grupal y siempre mantener el enfoque. Tuve que tomar una decisión el pasado enero con mi cambio de equipo. La vi como una oportunidad de crecimiento, para poder seguir aprendiendo de un nuevo cuerpo técnico y un grupo de jugadores que me han impulsado y motivado diariamente", escribió Quioto en sus redes sociales.

El Romántico aprovechó para expresar el sentimiento y la dedicatoria por este logro deportivo que marca su paso por el fútbol de Arabia Saudita. "Este triunfo es para Dios, mi familia, toda mi gente y la afición que siempre me han acompañado en el camino".

Romell Quioto y su equipo el Al Faisaly deberán estar listos para entrar al máximo circuito del balompié Árabe y el atacante hondureño está claro que pese su adiós a la selección de Honduras: "Quedan muchas paginas por escribir!!!".